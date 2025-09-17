Казахстанская мука вышла на рынок США и продается на Amazon за 14,5 долларов

Казахстан начал поставки муки на американский рынок. В Нью-Йорк отправлено 50 тонн пшеничной муки под брендом Eurasian Legacy, первые партии уже продаются на Amazon по цене 14,5 доллара за упаковку 1,36 кг, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 17 сентября в Министерстве торговли и интеграции Казахстана, продукт маркирован как Product of Kazakhstan, что должно повысить узнаваемость национальных товаров и сформировать имидж страны как поставщика экологичных продуктов.

В ближайшее время планируется нарастить объем поставок до 100 тонн ежемесячно. Мука также размещена на Walmart и в ряде американских пекарен. Ведутся переговоры о расширении дистрибуции в рестораны, кофейни и локальные сети питания, а также о выходе в крупные ритейлы – Costco, Whole Foods и Trader Joe’s.





"Мы не ограничиваемся только мукой. В США уже презентованы гречка, гранола, талкан, шоколад и какао, и партнеры в Нью-Йорке, Чикаго и Вашингтоне получили возможность лично убедиться в их качестве. Выход на американский рынок стал возможен благодаря открытию в июле партнерского офиса QazTrade в Вашингтоне, что дало нам прямой доступ к дистрибьюторам и ритейлерам. Логичным продолжением станет бизнес-миссия казахстанских производителей в эти города. Это шанс не только укрепить связи с партнерами, но и занять нишу в сегменте HoReCa, где ценят натуральные и аутентичные продукты", – заявил гендиректор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.

По данным компании, в случае заключения долгосрочных контрактов регулярные поставки превысят 100 тонн муки в месяц, что позволит Казахстану закрепиться на рынке зерновой продукции США.

Ранее сообщалось, что механизм стабилизации цен на социально значимые товары изменили в Казахстане.

