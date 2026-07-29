Wildberries перенесет часть складов в Казахстан? В Минторговли РК дали комментарий и внесли ясность

В Министерстве торговли и интеграции (МТИ) Казахстана выступили с официальным комментарием относительно возможного переноса складского комплекса Wildberries на территорию РК, сообщает Zakon.kz.

Как ранее написал "Коммерсантъ", известный маркетплейс Wildberries после атак беспилотников на складские помещения в России начал поиск вакантных складов в Казахстане, чтобы перенаправить часть товаров селлеров.

"Министерство торговли и интеграции РК внимательно отслеживает развитие логистической инфраструктуры крупнейших международных торговых платформ. На сегодняшний день официальных обращений от компании Wildberries по вопросу размещения дополнительных складских мощностей на территории Республики Казахстан в министерство не поступало. В случае поступления соответствующих предложений они будут рассмотрены с учетом национальных интересов, а также в соответствии с требованиями законодательства РК", – заявили в пресс-службе МТИ РК сегодня, 29 июля 2026 года.

Отмечается, для Минторговли "принципиально важно, чтобы любые проекты международных компаний реализовывались на взаимовыгодной основе с учетом национальных интересов страны, создавали дополнительные возможности для отечественных предпринимателей и сопровождались инвестициями в экономику Казахстана".

"Казахстан обладает значительным транзитным и логистическим потенциалом. В этой связи министерство поддерживает реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие современной складской и логистической инфраструктуры, создание новых рабочих мест и развитие трансграничной электронной торговли". Пресс-служба МТИ РК

Кроме того, как подчеркнули в Минторговли, процессы, связанные с перемещением, хранением и обращением товаров, регулируются действующим законодательством РК и правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Поэтому каких-либо исключений или особых условий для отдельных участников рынка не предусмотрено". Пресс-служба МТИ РК

24 июля 2026 года Министерстве торговли и интеграции Казахстана сделали заявление в связи с решением США о введении дополнительной пошлины в размере 12,5%. Она, как заверили в МТИ, не распространяется на товары, включенные в утвержденные Торговым представительством США перечни изъятий.