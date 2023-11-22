Курсы валют в обменниках Казахстана на 22 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 459,04 тенге, евро – 502,33 тенге, рубля – 5,22 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 462 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 504 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,12 тенге, продажи – 5,22 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 458,3 тенге тенге, продажи – 461 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 502 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,11 тенге, продажи – 5,29 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 462 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,25 тенге.