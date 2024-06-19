Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Никто ничего не стал прятать: более 4 млн казахстанцев указали имущество за рубежом

деградация, за рубеж, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 16:53 Фото: pixabay
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 19 июня 2024 года прокомментировал первые итоги всеобщего декларирования, сообщает Zakon.kz.

Ержан Биржанов прокомментировал замечение журналистов о том, что более трех тысяч казахстанских чиновников имеют недвижимость в 71 стране, не считая авто.

"Это не только чиновники – там госслужащие, сотрудники госучреждений и квазигоссектора, где большие нацкомпании "Самрук-Казына", "КазМунайГаз" и Kazatomprom. Это огромное количество, более четырех млн человек указали свое имущество. То, что они это отразили, наверное, хорошо – никто ничего не стал прятать, потому что сейчас бесполезно скрывать имущество и деньги", – сообщил он.

По его словам, каких-либо проверочных мероприятий о том, на какие доходы это было сделано, Минфин не будет проводить.

"Тот же квазигоссектор декларации ранее сдавал. Или работники больниц, которые сдали, они у нас никогда в поле зрения по декларациям не попадали, поэтому проверочных мероприятий не будет. Если они купили какое-то имущество – квартиру – или построили дом – мы без декларирования знали. Мы не заставляли этих сотрудников отражать это в декларации, потому что эту информацию в автоматическом режиме брали, то есть это свершившийся факт и мы видели. В любом случае, я не уверен, что какой-нибудь госслужащий, например, указывает большие коттеджи или виллы при отсутствии средств на них", – заявил вице-министр.

Между тем в дальнейшем, отметил он, в рамках всеобщего декларирования налоговики будут проводить проверочные мероприятия – сопоставление и камеральный контроль имущества, отраженного во входной и очередных декларациях.

"Сколько заработная плата, какие официальные доходы. Если у него появляется непонятное имущество на огромную сумму, то, естественно, будут вопросы. И мы будем уведомление такому физлицу предъявлять, возможно, если не докажут, то будут проверочные мероприятия с соответствующими санкциями. Если говорить о незаконном имуществе за рубежом, выведенных доходах, то сейчас официально создан комитет по этим вопросам, там есть и правоохранительные функции, и эти вопросы либо через них, либо через нас будут отслеживаться", – резюмировал Биржанов.

7 июня 2024 года главный эксперт Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Гульден Хасенова рассказала, какое имущество и в каком порядке казахстанцы должны будут указать в декларации.

Она же рассказала, должны ли иностранцы предоставлять декларацию и какой штраф грозит за непредоставление данных.

Читайте также

Курс валют, доллар, тенге, рост
Курс доллара продолжил рост
цифровые активы, Казахстан, МЦРИАП
Глава Минцифры дал казахстанцам совет по рынку криптовалюты
партнерство, торговля, страны
С какими странами больше всего торгует Казахстан в этом году
Мадина Мамырханова
МФ РК Казахстан Всеобщее декларирование 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан на глобусе
Почему в Казахстане жить хорошо: как наша страна обогнала Швецию и Норвегию
Гортензия – популярный тренд ландшафтного дизайна: как выбрать и как ухаживать
Гортензия – популярный тренд ландшафтного дизайна: как выбрать и как ухаживать
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент
Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по покушению на журналиста Айдоса Садыкова в Киеве
На Суюнбая и Бекмаханова
Массовая авария в Алматы: один погибший, двое раненых и пожар в машине
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: