Никто ничего не стал прятать: более 4 млн казахстанцев указали имущество за рубежом

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 19 июня 2024 года прокомментировал первые итоги всеобщего декларирования, сообщает Zakon.kz.

Ержан Биржанов прокомментировал замечение журналистов о том, что более трех тысяч казахстанских чиновников имеют недвижимость в 71 стране, не считая авто.

"Это не только чиновники – там госслужащие, сотрудники госучреждений и квазигоссектора, где большие нацкомпании "Самрук-Казына", "КазМунайГаз" и Kazatomprom. Это огромное количество, более четырех млн человек указали свое имущество. То, что они это отразили, наверное, хорошо – никто ничего не стал прятать, потому что сейчас бесполезно скрывать имущество и деньги", – сообщил он.

По его словам, каких-либо проверочных мероприятий о том, на какие доходы это было сделано, Минфин не будет проводить.

"Тот же квазигоссектор декларации ранее сдавал. Или работники больниц, которые сдали, они у нас никогда в поле зрения по декларациям не попадали, поэтому проверочных мероприятий не будет. Если они купили какое-то имущество – квартиру – или построили дом – мы без декларирования знали. Мы не заставляли этих сотрудников отражать это в декларации, потому что эту информацию в автоматическом режиме брали, то есть это свершившийся факт и мы видели. В любом случае, я не уверен, что какой-нибудь госслужащий, например, указывает большие коттеджи или виллы при отсутствии средств на них", – заявил вице-министр.

Между тем в дальнейшем, отметил он, в рамках всеобщего декларирования налоговики будут проводить проверочные мероприятия – сопоставление и камеральный контроль имущества, отраженного во входной и очередных декларациях.

"Сколько заработная плата, какие официальные доходы. Если у него появляется непонятное имущество на огромную сумму, то, естественно, будут вопросы. И мы будем уведомление такому физлицу предъявлять, возможно, если не докажут, то будут проверочные мероприятия с соответствующими санкциями. Если говорить о незаконном имуществе за рубежом, выведенных доходах, то сейчас официально создан комитет по этим вопросам, там есть и правоохранительные функции, и эти вопросы либо через них, либо через нас будут отслеживаться", – резюмировал Биржанов.

7 июня 2024 года главный эксперт Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Гульден Хасенова рассказала, какое имущество и в каком порядке казахстанцы должны будут указать в декларации.

Она же рассказала, должны ли иностранцы предоставлять декларацию и какой штраф грозит за непредоставление данных.