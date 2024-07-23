Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Доллар еще немного подешевел на торгах 23 июля

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 15:39 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 472,62 тенге, снизившись еще на 0,54 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился до 64,73 тенге (-0,12).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472,9-474,9 тенге, евро – по 514-518 тенге, российские рубли – по 5,29-5,39 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 23 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,33%, до 82,67 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,28%, до 78,62 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 473,13 тенге, евро – в 515,12 тенге, рубля –  в 5,4 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 июля, можно здесь.

Накануне доллар подешевел более чем на 5 тенге.

Читайте также

торговля, оборот, торговые партнеры, статистика
Экспорт вырос, импорт сократился: как изменился внешнеторговый оборот Казахстана в первой половине года
Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 июля
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен порядок получения возмещения
Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане
Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане
В восьми областях Казахстана 23 июля ожидается сильная жара
В восьми областях Казахстана 23 июля ожидается сильная жара
девочка погибла в Алматинской области
Тело пропавшей в марте трехлетней девочки обнаружили в Алматинской области
Успенская проиграла в суде Киркорову
Успенская по решению суда выплатит Киркорову солидную сумму
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: