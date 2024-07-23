Доллар еще немного подешевел на торгах 23 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 472,62 тенге, снизившись еще на 0,54 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился до 64,73 тенге (-0,12).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472,9-474,9 тенге, евро – по 514-518 тенге, российские рубли – по 5,29-5,39 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 23 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,33%, до 82,67 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,28%, до 78,62 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 473,13 тенге, евро – в 515,12 тенге, рубля – в 5,4 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 июля, можно здесь.

Накануне доллар подешевел более чем на 5 тенге.