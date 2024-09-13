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Долги по налогам планируют выставлять бизнесу в виде квитанций

МФ РК, налоги, бизнес , фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 12:09 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Сената 13 сентября 2024 года рассказал, какие будут вводиться инструменты, чтобы облегчить для бизнеса механизм уплаты налогов, сообщает Zakon.kz.

Ержан Биржанов отметил, что налоговая дисциплина сегодня не на должном уровне.

"В рамках принятия нового Налогового кодекса мы идем к направленности сервиса, а не контрольных мероприятий. Мы будем содействовать уплате налогов. Не все уклоняются. Многие, условно, не знают законодательства, некоторые не владеют инструментарием, некоторым сложно содержать бухгалтеров. Мы сейчас будем создавать все условия, чтобы мы за налогоплательщиков могли сдавать декларацию, предоставлять ему (суммы по налогам. – Прим. ред.) в виде, условно, квитанции по коммунальным, которые вы в приложении получаете, к этому идем. Все это мы будем делать", – заявил вице-министр.

3 сентября 2024 года Нурлан Байбазаров рассказал, какие еще нормы войдут в новый Налоговый кодекс Казахстана. Он отметил, что новый Налоговый кодекс предлагается принять до июля 2025 года с введением в действие с 1 января 2026 года.

11 сентября 2024 года министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров рассказал, как будет выглядеть прогрессивная шкала индивидуального подоходного налога (ИПН). Ее планируют ввести в рамках нового Налогового кодекса РК.

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