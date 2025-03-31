Крупнейшие банки заплатили в бюджет Казахстана налоги на 840 миллиардов тенге

Банковский сектор играет ключевую роль в экономике Казахстана, обеспечивая кредитование, инвестиции и финансовую стабильность. Однако его значение простирается дальше: через налоговые отчисления банки вносят существенный вклад в наполнение государственного бюджета.

Эти поступления помогают финансировать социальные программы, инфраструктурные проекты и другие важные направления развития страны. Насколько велик этот вклад и какие налоги платят банки — подробнее разобрал ranking.kz.

В этом обзоре рассмотрим, на какие суммы топовые банки и банковские холдинги РК пополнили бюджет страны налоговыми отчислениями.

Поясним методологию: на этот раз мы учитывали как сами банки, так и дочерние организации соответствующих банковских холдингов, так как они являются частью структуры финансового института. Это позволяет увидеть картину во всей полноте. Информацию о дочерних организациях мы брали из аудиторских отчетов по консолидированной финансовой отчётности, а также из открытых источников. Данные же о налоговых отчислениях каждой организации, в том числе самих банков и прочих "дочек", получали из информации от Комитета государственных доходов министерства финансов РК.

Согласно проведенному нами анализу, среди всех БВУ РК самым крупным налогоплательщиком по итогам 2024 года стал финтех Kaspi.kz: сумма налоговых отчислений группы достигла 285,8 млрд тг. При этом стоит отметить, что за год сумма уплаченных налогов увеличилась на 24%. Kaspi.kz включает в себя 11 дочерних организаций, осуществляющих деятельность на территории Казахстана (зарубежные "дочки" по понятной причине не учитывались).

На втором месте расположилась группа Halyk — Halyk Bank и дочерние организации: сумма налогов по итогам 2024 года превысила 270 млрд тг. Были учтены 10 дочерних организаций в РК.

Налоговые отчисления Kaspi.kz и Halyk суммарно составили 556,5 млрд тг, или 66,3% всех налогов, уплаченных 12 крупнейшими банками страны.

Замыкает топ-3 Банк ЦентрКредит с четырьмя своими "дочками": 75,7 млрд тг. В первую пятёрку также вошли группа ForteBank (42,8 млрд тг) и группа Евразийского Банка (34,7 млрд тг).

Стоит отметить: есть БВУ, не имеющие дочерних организаций. Соответственно, учитывались только их прямые налоговые отчисления. Среди таких фининститутов отметим Отбасы банк, Ситибанк Казахстан, Bereke Bank и Altyn Bank.

В целом по итогам 2024 года 12 крупнейших банков страны в виде налоговых отчислений перечислили в бюджет 840 млрд тг.

Более подробную информацию о налоговых поступлениях в бюджет от финансовых институтов и их дочерних организаций можно в деталях изучить на нашем сайте по ссылке.

Таким образом, вклад банковского сектора в бюджет исчисляется миллиардами тенге и делает этот сегмент одним из ключевых финансовых доноров экономики Казахстана.

Фото: ranking.kz

Заметим, что подобная ситуация сохраняется годами: банковский сектор остается одним из крупнейших источников налоговых поступлений в бюджет КРК, причем этот вклад измеряется сотнями миллиардов тенге ежегодно.

В дальнейшем объем налоговых отчислений банков будет зависеть от роста финансового рынка, изменений в регулировании и общей экономической ситуации в стране. Однако уже сегодня очевидно, что БВУ РК играют ключевую роль в экономической стабильности Казахстана. К примеру, только по итогам 2024 года сумма активов банков второго уровня увеличилась на 19,7% за год, до 61,6 трлн тг. Тем временем отношение активов БВУ РК к ВВП страны за год выросло с 45,2% до 47,8%, что является достаточно серьезным показателем.