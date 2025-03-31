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Финансы

Крупнейшие банки заплатили в бюджет Казахстана налоги на 840 миллиардов тенге

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 15:52 Фото: pixabay
Банковский сектор играет ключевую роль в экономике Казахстана, обеспечивая кредитование, инвестиции и финансовую стабильность. Однако его значение простирается дальше: через налоговые отчисления банки вносят существенный вклад в наполнение государственного бюджета.

Эти поступления помогают финансировать социальные программы, инфраструктурные проекты и другие важные направления развития страны. Насколько велик этот вклад и какие налоги платят банки — подробнее разобрал ranking.kz.

В этом обзоре рассмотрим, на какие суммы топовые банки и банковские холдинги РК пополнили бюджет страны налоговыми отчислениями.

Поясним методологию: на этот раз мы учитывали как сами банки, так и дочерние организации соответствующих банковских холдингов, так как они являются частью структуры финансового института. Это позволяет увидеть картину во всей полноте. Информацию о дочерних организациях мы брали из аудиторских отчетов по консолидированной финансовой отчётности, а также из открытых источников. Данные же о налоговых отчислениях каждой организации, в том числе самих банков и прочих "дочек", получали из информации от Комитета государственных доходов министерства финансов РК.

Согласно проведенному нами анализу, среди всех БВУ РК самым крупным налогоплательщиком по итогам 2024 года стал финтех Kaspi.kz: сумма налоговых отчислений группы достигла 285,8 млрд тг. При этом стоит отметить, что за год сумма уплаченных налогов увеличилась на 24%. Kaspi.kz включает в себя 11 дочерних организаций, осуществляющих деятельность на территории Казахстана (зарубежные "дочки" по понятной причине не учитывались).

На втором месте расположилась группа Halyk — Halyk Bank и дочерние организации: сумма налогов по итогам 2024 года превысила 270 млрд тг. Были учтены 10 дочерних организаций в РК.

Налоговые отчисления Kaspi.kz и Halyk суммарно составили 556,5 млрд тг, или 66,3% всех налогов, уплаченных 12 крупнейшими банками страны.

Замыкает топ-3 Банк ЦентрКредит с четырьмя своими "дочками": 75,7 млрд тг. В первую пятёрку также вошли группа ForteBank (42,8 млрд тг) и группа Евразийского Банка (34,7 млрд тг).

Стоит отметить: есть БВУ, не имеющие дочерних организаций. Соответственно, учитывались только их прямые налоговые отчисления. Среди таких фининститутов отметим Отбасы банк, Ситибанк Казахстан, Bereke Bank и Altyn Bank.

В целом по итогам 2024 года 12 крупнейших банков страны в виде налоговых отчислений перечислили в бюджет 840 млрд тг.

Более подробную информацию о налоговых поступлениях в бюджет от финансовых институтов и их дочерних организаций можно в деталях изучить на нашем сайте по ссылке.

Таким образом, вклад банковского сектора в бюджет исчисляется миллиардами тенге и делает этот сегмент одним из ключевых финансовых доноров экономики Казахстана.

Фото: ranking.kz

Заметим, что подобная ситуация сохраняется годами: банковский сектор остается одним из крупнейших источников налоговых поступлений в бюджет КРК, причем этот вклад измеряется сотнями миллиардов тенге ежегодно.

В дальнейшем объем налоговых отчислений банков будет зависеть от роста финансового рынка, изменений в регулировании и общей экономической ситуации в стране. Однако уже сегодня очевидно, что БВУ РК играют ключевую роль в экономической стабильности Казахстана. К примеру, только по итогам 2024 года сумма активов банков второго уровня увеличилась на 19,7% за год, до 61,6 трлн тг. Тем временем отношение активов БВУ РК к ВВП страны за год выросло с 45,2% до 47,8%, что является достаточно серьезным показателем.

Фото: ranking.kz

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Айсулу Омарова
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