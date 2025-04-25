По цене марокканских мандаринов: ситуацию с "золотым" картофелем объяснил экономист

Увидев молодой картофель на прилавках супермаркетов, алматинцы, вероятно, обрадовались. Но счастье длилось недолго – стоило лишь перевести взгляд на четырехзначное число под ним. Пока горожане и казахстанцы в целом отходят от шока, Zakon.kz попытался разобраться в нюансах ценообразования.

Он вам не батат

На прошлой неделе жители южной столицы пожаловались на "экзотический" корнеплод, стоимость которого побила все рекорды и достигла 1300 тенге за кило. То есть стала сопоставима с реальными чужеземными яствами.

В Минторговли незамедлительно отчитались: нарушений не выявлено, скачок оказался сезонным.

Бизнес тоже спешил успокоить. Мол, не нервничай, потребитель, ты нам дороже картофеля. Цена продержится не больше недели и упадет, как только увеличатся поставки с юга страны.

Неделя миновала. Вчера, 24 апреля 2025 года, оверпрайс решили прокомментировать в управлении предпринимательства и инвестиций Алматы. Для начала напомнили озадаченному населению, что, согласно постановлению правительства, картофель включен в перечень социально значимых продовольственных товаров. Посему на уровне местных исполнительных органов осуществляется контроль за уровнем торговой надбавки: она не должна превышать 15% от закупочной цены.

Так вот. Сейчас, по их данным, в торговых сетях идет продажа овоща по фиксированной цене 193 тенге за килограмм – он был приобретен по механизму форвардного закупа.

Вместе с тем на прилавках присутствует "он не такой, как все, он не такой – другой". И стоимость "другого" может отличаться от фиксированной:

"Для удовлетворения потребительского спроса в торговой сети расширен ассортимент овощной продукции, ведется реализация картофеля из Пакистана, Узбекистана, а также тепличного картофеля из других стран", – пояснили в управлении.

Мониторим. На момент написания материала в обозначенной сети кило продукта родом из Павлодара обойдется в 340-370 тенге. Цена на молодой – притом тоже отечественный – действительно упала, но все еще достигает почти 1000 ₸/кг. Как шутят в комментариях к товару, он будто дошел пешком из самой Мексики.

И как бы красиво ни вошла в нашу грешную жизнь "яхонтовая" картошка, надо понимать, что за 1000 тенге или около более чем реально разжиться килограммом отборных польских яблок, неиронично мексиканского авокадо или марокканских мандаринов. А, чуть добавив, – заполучить столько же киви из Поднебесной в придачу.

Пресловутый батат, который, как мы уже знаем, для подавляющего большинства казахстанцев дороговат, упадет в вашу продуктовую корзину всего за 1094 ₸/кг. Но это так, к слову.

По законам спроса и предложения

Вообще картофельный рынок "лихорадит" уже довольно давно.

В январе текущего года власти анонсировали запрет на экспорт корнеплода в третьи страны. Причина следующая, цитируем:

"Из-за возросшего спроса со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана, а также высоких экспортных цен, экспорт картофеля вырос в 1,5 раза – с 411 тысяч тонн до 605 тысяч. За последнюю неделю зафиксировали резкий рост стоимости у экспортоориентированных производителей со 170 до 270 тенге".

Уточнялось, впрочем, что запасы у нас есть и для покрытия внутренней потребности – до раннего урожая 2025 года – их хватит.

Ограничение ввели с 28 января и сразу на шесть месяцев. На тот момент риторика уже несколько изменилась, в новостях промелькнул намек на нехватку: при потребности всего населения в период межсезонья (январь – апрель) 675 тыс. тонн дефицит картофеля ожидается на уровне 374 тыс. тонн (городское население – дефицит 123 тыс. тонн).

Кстати, чуть раньше в столичных супермаркетах стали выдавать не более пяти кило этого "чертового яблока" в одни руки – не из-за дефицита, само собой, а в рамках борьбы с "перекупами".

Затягивание тугих поясов на картофельном естестве даже обернулось скандалом – около тысячи тонн этого, по современным меркам, деликатеса замерзло на станции Сарыагаш. Груз задержали для проверки, где он простоял 10 дней. Ущерб оценили в десятки миллионов тенге. Причем предприниматель уверял: все документы были оформлены в середине января – еще до того, как появился запрет на экспорт. Объяснял, что местный акимат ранее предлагал выкупить картофель за 100-150 тенге при реальной стоимости 300. В общем, не доставайся же ты никому.

Но каковы результаты принятых мер? Еще в начале февраля Zakon.kz писал, что, вопреки всем усилиям властей по стабилизации цен, "второй хлеб" продолжает безобразничать. Если конкретнее, по состоянию на 4 февраля картофель в Казахстане стоил на 17,8% дороже, чем было в начале года, и сразу на 61,8% – чем год назад.

В проблемах успели обвинить фермеров, не желающих продавать результаты своих трудов дешево, и множество посредников.

Позже мажилисмен Нуржан Ашимбетов заявил: в Павлодарской области, которая является одним из лидеров по выращиванию картофеля, из-за проливных дождей и болезней продукция оказалась слабого качества. По его словам, "тот объем, который указывали, на самом деле оказался ниже". И добавил – то ли еще будет.

Ситуация в очередной раз обострилась в марте, когда чиновникам из ряда областей Казахстана объявили выговор из-за резкого роста цен на картофель.

На дворе – апрель. И пока положение, увы, не изменилось.

Как считает финансовый аналитик Арман Бейсембаев, клубень неудачи зарыт в ошибки пополнения интервенционного фонда.

"Есть склады, создаваемые в том числе местными властями, государственными органами. Некоторый объем урожая, достаточно большой, должен оседать на этих складах. Так создается запас. Когда урожай поспел и начинает поступать на рынки – его, как правило, много. И это само по себе сбивает цену. В какой-то момент предложение превышает спрос, и продавцы вынуждены либо держать цену, либо даже снижать ее. Другой вопрос – зимне-весенний период, когда картофель не растет. Нового урожая еще нет, старый уже подъели. В этот момент и должно подключиться государство, выбросить на рынок хранившуюся на складах продукцию. Так можно сгладить колебания цены", – говорит эксперт.

Он сослался на базовый закон рынка: предложение превышает спрос – ценник падает, и наоборот.

На этом фоне Бейсембаеву видится неуместным "советский" подход к контролю, из-за которого, по его мнению, заветный овощ раздора и "утекает" за границу.

"Потому что там дороже, чем здесь. А у нас сдерживают цены и в итоге отбивают всю мотивацию продавать собственную продукцию на собственном рынке. Зачем фермеру продавать за 250 тенге на внутреннем рынке, если в Узбекистане ее с удовольствием купят за 500 тенге? А себестоимость – допустим, 230 тенге. Понятно, что человек будет отправлять продукцию туда, где ему выгоднее. У капитала нет понятия патриотизма – есть понятие выгода. Это бизнес в первую очередь. Бизнес создается для заработка, а не для того, чтоб кого-то уважить. Повторюсь, для того, чтобы избежать сильных скачков, достаточно поставить большой объем на рынок, дабы у продавцов не возникало потребности в повышениях".

В завершение аналитик предупредил – пока мы не отойдем от устаревшей системы координат, ничего не изменится. Но до новой, вероятно, еще идти и идти.