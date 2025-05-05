Что будет с курсом доллара на этой неделе – анализ факторов и ожиданий

В начале мая для тенге начался очередной период турбулентности. На горизонте – два государственных праздника, нестабильные цены на нефть и глобальные геополитические сдвиги. Что это значит для курса тенге уже на этой неделе – в материале Zakon.kz.

5 мая 2025 года официальный курс доллара США, установленный Нацбанком, составляет 516,16 тенге. При этом в пунктах обмена валюты средние курсы по состоянию на этот день сложились на следующих уровнях:

Доллар США: 517,28 (покупка) – 519,30 (продажа)

Евро: 586,94 (покупка) – 591,41 (продажа)

Российский рубль: 6,09 (покупка) – 6,21 (продажа).

Предстоящая неделя с 5 по 12 мая будет включать два выходных дня, связанных с государственными праздниками, – 7 и 9 мая, что может несколько повлиять на активность торгов.

Фото: zakon.kz

Курс в далекой перспективе

Глядя на более широкий горизонт, экспертные прогнозы на весь 2025 год дают общую картину постепенного ослабления национальной валюты. Среднегодовой курс, по различным оценкам, может сложиться около 512,8 тенге за доллар (AERC). При этом аналитики не исключают, что в первом полугодии тенге может демонстрировать относительную устойчивость или даже небольшое укрепление, оставаясь в диапазоне 505-530 тенге за доллар. Однако во второй половине года большинство прогнозов сходятся в ожидании более существенного ослабления, с целями в районе 545-550 тенге и выше, а в некоторых негативных сценариях не исключается рост курса вплоть до 620 тенге за доллар (ЕАБР).

Курс в мае

Что касается более краткосрочной перспективы, то, например, прогнозы от Apecon на период с 6 по 9 мая для пары USD/KZT предполагают средние значения в диапазоне от 519 до 522 тенге за доллар в эти дни.

Какие же конкретные факторы будут оказывать влияние на тенге в текущем месяце и, соответственно, на предстоящей неделе? По мнению финансиста Арсена Темирбаева, ключевую роль играют операции Нацбанка и квазигосударственного сектора.

В мае продажи валюты из Нацфонда останутся на высоком уровне апреля – от 950 млн до 1050 млн долларов, что значительно выше значений последних периодов. Какая часть из этой суммы пойдет на трансферты в бюджет, а какая – на реализацию инфраструктурных проектов – непонятно. В любом случае такие темпы означают ускоренное использование Нацфонда по аналогии с прошлым годом, отмечает эксперт.

"В целом считаю, что увеличение продаж валюты из Нацфонда усиливает процикличность бюджетной политики, что будет оказывать влияние на курс тенге и инфляцию". Арсен Темирбаев

Кроме того, продолжится практика зеркалирования, в рамках которой в мае планируется продажа валюты на сумму порядка 414 млн долларов. Также в мае продолжится применение нормы об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора.

В итоге чистые продажи валюты на рынке со стороны НБК в мае составят около 1164 млн по сравнению с 1131 млн долларов в апреле. С учетом того, что цены на нефть в мае, скорее всего, останутся на текущем низком уровне около 60 долларов за баррель, аналитики предполагают, что оснований для резкого укрепления тенге нет.

"В начале мая курс доллара к тенге будет находиться в диапазоне 519-522 тенге за доллар США". Арсен Темирбаев

При этом финансист напоминает, что не стоит сбрасывать со счетов фактор внешнего влияния.

Недавние новости о потенциальном смягчении торговых отношений между США и Китаем вызвали заметное укрепление ряда валют Азиатско-Тихоокеанского региона против доллара США в конце прошлой недели. Глобальная динамика американской валюты также может оказывать опосредованное воздействие на пару USD/KZT.

Принимая во внимание текущую ситуацию на рынке, влияние обозначенных внутренних и внешних факторов, а также представленные краткосрочные и среднесрочные прогнозы экспертов.

Курс на неделе

На основании имеющихся данных наиболее вероятным сценарием развития событий на валютном рынке Казахстана в период с 5 по 12 мая 2025 года является колебание курса тенге к доллару США в диапазоне примерно от 515 до 525 тенге за доллар. Учитывая текущие рыночные котировки и прогнозы на первую половину недели, курс может продемонстрировать некоторую волатильность в пределах этого коридора. Курсы евро и рубля также, вероятно, будут следовать общей динамике тенге к основным мировым валютам, оставаясь вблизи текущих уровней с возможными незначительными колебаниями.

Ранее мы рассказали, что роль внешнего фона на курс тенге сильно ослаблена. Это связано с тем, что доля иностранных инвесторов в ГЦБ, в частности, в краткосрочных нотах Нацбанка, остается на низком уровне (4% против 19% на начало апреля), что указывает на выход практически всего спекулятивного иностранного капитала.