ЕБРР понизил прогноз по ВВП Казахстана на 2025 год

Европейский банк реконструкции и развития ожидает, что экономика РК вырастет лишь на 4,9% в 2025 году. Это заметно ниже предыдущей февральской оценки в 5,2%. Прогноз на 2026 год остался на прежнем, умеренном уровне в 4,5%, сообщает Zakon.kz.

Что беспокоит ЕБРР?

Аналитики ЕБРР указывают на несколько ключевых факторов для пессимизма.

Ожидаемые налоговые реформы. Повышение ставки НДС может подстегнуть инфляцию. Хотя высокая эффективность сбора налогов и выглядит позитивно для бюджета, снижая зависимость от Нацфонда, краткосрочное инфляционное давление может ограничить потребительскую активность.

Сырьевая зависимость. Экономика Казахстана по-прежнему критически зависит от экспорта сырья, прежде всего нефти. Колебания мировых цен и ограничения добычи в рамках соглашений ОПЕК+ делают страну уязвимой к внешним шокам.

Слабый внешний спрос. Снижение активности у ключевых торговых партнеров Казахстана также негативно сказывается на перспективах экспорта.

Между оптимизмом Астаны и скепсисом Лондона

Прогноз ЕБРР вступает в прямое противоречие с ожиданиями правительства Казахстана. Кабмин РК прогнозирует рост ВВП на 2025 год на уровне 5,6%, а среднегодовой рост в ближайшие пять лет – на уровне 5,4%. Этот разрыв подчеркивает разное видение рисков и потенциала экономики.

Интересно, что официальная статистика за начало года также демонстрирует более позитивную картину. Так, в январе-марте 2025 года рост ВВП Казахстана составил 5,8%, а за январь-апрель – уже 6%. Такой уверенный старт объясняется хорошей динамикой в транспорте, строительстве, промышленности и торговле.

Эта разница в оценках – между осторожным прогнозом ЕБРР, учитывающим структурные риски и внешние факторы, и более оптимистичными оперативными данными, фокусирующимися на текущей динамике, – создает определенную интригу для казахстанской экономики на ближайшие полтора года. Правительство, кстати, готово использовать резервы Нацфонда на случай обострения мирового кризиса, что также свидетельствует о понимании наличия внешних рисков.

Казахстан и соседи

В контексте региона Центральной Азии прогноз ЕБРР для Казахстана выглядит наименее оптимистично.

Если для Кыргызстана и Таджикистана банк прогнозирует рост ВВП на уровне 7% в 2025 году, а для Узбекистана – 6%, то казахстанские 4,9% оказываются самыми низкими среди соседей, где средний показатель по региону оценивается в 5,5%.

Это может свидетельствовать о том, что, по мнению ЕБРР, Казахстан в большей степени подвержен негативному влиянию специфических рисков, таких как снижение цен на сырье или особенности фискальной политики, по сравнению с другими странами региона.

Фото: Zakon.kz

В вихре глобальной неопределенности

Понижение прогноза для Казахстана – часть более широкой картины. ЕБРР снизил свои ожидания по росту экономик в регионах своего присутствия в целом. Средний рост в 2025 году прогнозируется на уровне 3,0% (в феврале было 3,2%), а в 2026 году – 3,4%. Недаром доклад озаглавлен "Неопределенные времена", что четко указывает на главную проблему – рост глобальной неразберихи, вызванной обострением торговых противоречий, введением новых тарифов и ослаблением внешнего спроса. Региональная инфляция снова набирает обороты из-за внутреннего спроса и фискальной политики.

В обзоре представлены прогнозы по всем регионам работы ЕБРР.

Центральная Азия. Небольшое замедление (с 5,6% в 2024 до 5,5% в 2025), связанное с ценами на сырье.

Восточная Европа и Кавказ. Замедление до 3,5% в 2025 из-за слабого спроса в ЕС и последствий конфликта на Украине.

Турция. Замедление до 2,8% в 2025 из-за жесткой монетарной политики.

Центральная Европа и страны Балтии. Рост на 2,4% в 2025, прогноз снижен из-за новых тарифов и слабого спроса из Германии.

Юго-восточная часть ЕС. Скромное восстановление до 2,0% в 2025.

Западные Балканы. Замедление до 3,2% в 2025 на фоне политической нестабильности и европейского замедления.

Южное и Восточное Средиземноморье. Ускорение до 3,6% в 2025, но прогноз снижен из-за конфликтов и неопределенности.

Ранее мы рассказали, почему ВВП Казахстана показывает рост, несмотря на двузначную инфляцию.