ЕБРР понизил прогноз по ВВП Казахстана на 2025 год
Что беспокоит ЕБРР?
Аналитики ЕБРР указывают на несколько ключевых факторов для пессимизма.
Ожидаемые налоговые реформы. Повышение ставки НДС может подстегнуть инфляцию. Хотя высокая эффективность сбора налогов и выглядит позитивно для бюджета, снижая зависимость от Нацфонда, краткосрочное инфляционное давление может ограничить потребительскую активность.
Сырьевая зависимость. Экономика Казахстана по-прежнему критически зависит от экспорта сырья, прежде всего нефти. Колебания мировых цен и ограничения добычи в рамках соглашений ОПЕК+ делают страну уязвимой к внешним шокам.
Слабый внешний спрос. Снижение активности у ключевых торговых партнеров Казахстана также негативно сказывается на перспективах экспорта.
Между оптимизмом Астаны и скепсисом Лондона
Прогноз ЕБРР вступает в прямое противоречие с ожиданиями правительства Казахстана. Кабмин РК прогнозирует рост ВВП на 2025 год на уровне 5,6%, а среднегодовой рост в ближайшие пять лет – на уровне 5,4%. Этот разрыв подчеркивает разное видение рисков и потенциала экономики.
Интересно, что официальная статистика за начало года также демонстрирует более позитивную картину. Так, в январе-марте 2025 года рост ВВП Казахстана составил 5,8%, а за январь-апрель – уже 6%. Такой уверенный старт объясняется хорошей динамикой в транспорте, строительстве, промышленности и торговле.
Эта разница в оценках – между осторожным прогнозом ЕБРР, учитывающим структурные риски и внешние факторы, и более оптимистичными оперативными данными, фокусирующимися на текущей динамике, – создает определенную интригу для казахстанской экономики на ближайшие полтора года. Правительство, кстати, готово использовать резервы Нацфонда на случай обострения мирового кризиса, что также свидетельствует о понимании наличия внешних рисков.
Казахстан и соседи
В контексте региона Центральной Азии прогноз ЕБРР для Казахстана выглядит наименее оптимистично.
Если для Кыргызстана и Таджикистана банк прогнозирует рост ВВП на уровне 7% в 2025 году, а для Узбекистана – 6%, то казахстанские 4,9% оказываются самыми низкими среди соседей, где средний показатель по региону оценивается в 5,5%.
Это может свидетельствовать о том, что, по мнению ЕБРР, Казахстан в большей степени подвержен негативному влиянию специфических рисков, таких как снижение цен на сырье или особенности фискальной политики, по сравнению с другими странами региона.
Фото: Zakon.kz
В вихре глобальной неопределенности
Понижение прогноза для Казахстана – часть более широкой картины. ЕБРР снизил свои ожидания по росту экономик в регионах своего присутствия в целом. Средний рост в 2025 году прогнозируется на уровне 3,0% (в феврале было 3,2%), а в 2026 году – 3,4%. Недаром доклад озаглавлен "Неопределенные времена", что четко указывает на главную проблему – рост глобальной неразберихи, вызванной обострением торговых противоречий, введением новых тарифов и ослаблением внешнего спроса. Региональная инфляция снова набирает обороты из-за внутреннего спроса и фискальной политики.
В обзоре представлены прогнозы по всем регионам работы ЕБРР.
Центральная Азия. Небольшое замедление (с 5,6% в 2024 до 5,5% в 2025), связанное с ценами на сырье.
Восточная Европа и Кавказ. Замедление до 3,5% в 2025 из-за слабого спроса в ЕС и последствий конфликта на Украине.
Турция. Замедление до 2,8% в 2025 из-за жесткой монетарной политики.
Центральная Европа и страны Балтии. Рост на 2,4% в 2025, прогноз снижен из-за новых тарифов и слабого спроса из Германии.
Юго-восточная часть ЕС. Скромное восстановление до 2,0% в 2025.
Западные Балканы. Замедление до 3,2% в 2025 на фоне политической нестабильности и европейского замедления.
Южное и Восточное Средиземноморье. Ускорение до 3,6% в 2025, но прогноз снижен из-за конфликтов и неопределенности.
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