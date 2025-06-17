Курс доллара подскочил в Казахстане 17 июня

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 июня 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 517,45 тенге, поднявшись с предыдущей сессии на 4,85 тенге.

Торги по рублю не проводились.

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,73 тенге (+0,57).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,11-520,51 тенге, евро – по 594,42-599,05 тенге, рубли – по 6,46-6,59 тенге.

Мировые цены на нефть продолжили понемногу расти на торгах 17 июня.

Фьючерсная цена за баррель нефти марки Brent выросла на 1,19% с предыдущей сессии, достигнув отметки 74,14 доллара.

В то же время цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 1,18%, до 71,17 доллара.

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Утром Национальный банк установил курс доллара в 512,44 тенге, евро – 593,15 тенге, рубля – 6,52 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 июня, можно здесь.