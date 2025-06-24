Курс доллара начал снижаться после продолжительного роста: что происходит на валютном рынке
Фото: unsplash
Тенге удалось немного отыграть ослабление, наблюдавшееся на прошлой и в начале текущей недели, – курс доллара снова снижается в обменниках страны. Что повлияло на динамику курса, Zakon.kz разъяснил аналитик.
В первой половине дня, во вторник 24 июня, наблюдалось некоторое снижение курса доллара после роста в предыдущие несколько сессий. По сообщению АФК, на утренней сессии пара USD/KZT торговалась на уровне 519,99 тенге за доллар.
Отметим, что, согласно данным Национального банка РК, официальный курс доллара за неделю с 17 по 24 июня вырос с 512,44 до 523,46 тенге (+2,1%).
Фото: Национальный банк РК
Главный аналитик АФК Рамазан Досов говорит, что наблюдаемое ослабление доллара на KASE после 8 сессий непрерывного роста главным образом может быть связано с корректировкой спроса со стороны отдельных участников валютного рынка.
"Вероятно, крупные импортеры и компании, имеющие внешние обязательства, значительно сократили объемы покупок инвалюты, поскольку уже удовлетворили свои первоочередные потребности в ней. Это могло быть обусловлено завершением расчетов по крупным импортным контрактам или обслуживанием плановых внешних долговых обязательств, что привело к временному насыщению их спроса на инвалюту". Рамазан Досов
По словам аналитика, дополнительным фактором могла стать фиксация прибыли после достижения долларом высоких уровней. На фоне отсутствия новых фундаментальных поводов для ослабления тенге часть участников могла принять решение закрыть позиции в ожидании стабилизации курса.
Помимо этого, на укрепление курса могли повлиять предстоящие налоговые выплаты. Рамазан Досов отметил, что 25 июня ожидаются авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу (КПН) и КПН у источника выплаты.
"Такие периоды традиционно сопровождаются ростом спроса на тенге со стороны бизнеса, что также могло оказать краткосрочную поддержку нацвалюте". Рамазан Досов
Нельзя не отметить и события в мире. Так, несмотря на падение цен на нефть, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке ослабла, что снизило риски для развивающихся рынков, улучшив глобальный аппетит к риску.
"Это подтверждается перетоком ликвидности в рисковые активы (фондовые рынки растут, а безрисковые инструменты падают). Не исключено, что на настроения могли сказаться сигналы со стороны монетарных властей США, связанные с возможным снижением процентной ставки во втором полугодии. Это оказывает давление на доллар в глобальном масштабе и опосредованно влияет на валютные курсы стран с развивающимися рынками".Рамазан Досов
Вместе с тем текущее укрепление тенге может быть лишь временным. Главный аналитик АФК уточнил, что долгосрочные структурные факторы, включая высокую импортную активность на фоне освоения бюджетных средств, реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, и сохраняющиеся внешние обязательства продолжают оставаться факторами для ослабления тенге.
Добавим, что в обменных пунктах Казахстана во второй половине дня курс покупки доллара варьируется в среднем в пределах 518-520 тенге, продажи 521-523 тенге за доллар.
Ранее мы также рассказывали, с чем был связан рост курса доллара в последнее время.
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