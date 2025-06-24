Курс доллара начал снижаться после продолжительного роста: что происходит на валютном рынке

Вместе с тем текущее укрепление тенге может быть лишь временным. Главный аналитик АФК уточнил, что долгосрочные структурные факторы, включая высокую импортную активность на фоне освоения бюджетных средств, реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, и сохраняющиеся внешние обязательства продолжают оставаться факторами для ослабления тенге.



