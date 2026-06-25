Курс доллара снизился в Казахстане 25 июня

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 25 июня 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 485,40 тенге, снизившись на 1,49 тенге. Накануне фиксировался его рост.

Курс российского рубля также ушел вниз на 0,03 и остановился на уровне 6,47 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,51 тенге (-0,08).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 485,20-487,09 тенге, евро – по 550,99-556,30 тенге, рубли – по 6,08-6,24.



Мировые цены на нефть демонстрируют активное падение 25 июня. Цена на нефть марки Brent упала ниже $73,06 за баррель – это уровень, на котором черное золото торговалось в конце февраля, до начала военных действий между США и Ираном. В ходе торгов фьючерсы эталонной марки дешевели на 1,14%, до $73,03 за баррель.

В то же время американская WTI потеряла 1,13% (или 1,81 доллара), опустившись до 69,53 доллара за баррель.

Утром 25 июня Национальный банк РК официально установил курс: доллара – 487,02 тенге, евро – 552,23 тенге, рубля – 6,51 тенге.

По какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 25 июня, можно узнать по ссылке.