Курс доллара снизился в Казахстане 25 июня
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 485,40 тенге, снизившись на 1,49 тенге. Накануне фиксировался его рост.
Курс российского рубля также ушел вниз на 0,03 и остановился на уровне 6,47 тенге.
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,51 тенге (-0,08).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 485,20-487,09 тенге, евро – по 550,99-556,30 тенге, рубли – по 6,08-6,24.
Мировые цены на нефть демонстрируют активное падение 25 июня. Цена на нефть марки Brent упала ниже $73,06 за баррель – это уровень, на котором черное золото торговалось в конце февраля, до начала военных действий между США и Ираном. В ходе торгов фьючерсы эталонной марки дешевели на 1,14%, до $73,03 за баррель.
В то же время американская WTI потеряла 1,13% (или 1,81 доллара), опустившись до 69,53 доллара за баррель.
Утром 25 июня Национальный банк РК официально установил курс: доллара – 487,02 тенге, евро – 552,23 тенге, рубля – 6,51 тенге.
По какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 25 июня, можно узнать по ссылке.