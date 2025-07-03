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Финансы

Валютный вызов: как беспрецедентный рост рубля отражается на экономике Казахстана

российские рубли, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 16:06 Фото: freepik
Первое полугодие 2025 года ознаменовалось феноменальным событием на мировых валютных рынках. Российский рубль показал невероятный рост на 44,7% к доллару, обойдя все международные валюты, сообщает Zakon.kz.

Денежные ралли

Для сравнения: некоторые мировые валюты также росли по отношению к доллару, но они показали куда более скромные результаты:

  • венгерский форинт: +17%;
  • шведская крона: +16,5%;
  • чешская крона: +15,8%;
  • исландская крона: +15%.

В то же время сильнее всех упали к доллару: аргентинский песо (-13,5%), турецкая лира (-11,2%) и ливийский динар (-9,1%).

Кстати, курс тенге за 6 месяцев к доллару никак не изменился: 3 февраля курс был 518,14 тенге за доллар, 3 июля – 518,37 тенге за доллар.

Факторы укрепления рубля

Столь значительный рост российской валюты стал предметом пристального внимания аналитиков. Этот тренд способствует более быстрому, чем ожидалось, замедлению инфляции в России, что, в свою очередь, может создать предпосылки для снижения ключевой ставки Банка России уже в июле 2025 года. Такое решение, если оно будет принято, станет важным сигналом для рынка, потенциально стимулируя экономическую активность.

Одним из факторов, лежащих в основе укрепления рубля, являются операции Банка России на валютном рынке. На прошедшей неделе были обнародованы параметры этих операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Суммарный объем продажи валюты в рамках этого направления увеличится на 13% по сравнению с первым полугодием, а на ежедневной основе прирост составит 2%.

По мнению финансового аналитика Натальи Ващелюк, есть и другие фундаментальные факторы укрепления рубля.

"Крепкие позиции рубля в условиях ухудшения торгового баланса могли объясняться состоянием финансового счета, в частности, уменьшением оттока капитала в условиях улучшения геополитики и высокого дифференциала процентных ставок".Натальи Ващелюк

Влияние рубля на тенге

Укрепление российского рубля ожидаемо оказало заметное влияние на курс тенге, создавая новые реалии для двусторонних экономических отношений.

Если 3 февраля 2025 года курс российского рубля к тенге составлял 5,27 тенге, то к 3 июля он достиг отметки в 6,6 тенге. Таким образом, за 6 месяцев рубль укрепился по отношению к тенге примерно на 25%.

Давайте рассмотрим ключевые этапы динамики с начала года.

  • Январь-февраль: курс был относительно стабилен, держался в районе 5,2-5,3 тенге за рубль.
  • Март: начался устойчивый рост, курс превысил 5,5 тенге.
  • Апрель: произошел резкий скачок курса – примерно до 5,9 тенге.
  • Май: продолжилось укрепление рубля – курс превысил 6,1 тенге.
  • Июнь: достигнут уровень 6,4 тенге, с небольшой волатильностью.
  • Начало июля: курс стабилизировался на максимальных значениях – около 6,6 тенге.

Основной скачок пришелся на март-апрель, после чего темпы роста замедлились, но общий восходящий тренд сохранился.

Мощное укрепление рубля к доллару транслируется и на сопряженный рынок Казахстана, демонстрируя тесную экономическую взаимосвязь между двумя странами.

курс рубля, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 16:06

Фото: Zakon.kz

Что дальше?

Феноменальный рост рубля создает как новые возможности, так и определенные вызовы. Для российских экспортеров сильный рубль может означать снижение конкурентоспособности, а для рядовых граждан РФ – удешевление импортных товаров и замедление инфляции. Для Казахстана же такая динамика означает удорожание товаров и услуг из России.

Отметим, что 5 июня 2025 года председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов так высказался по курсу двух валют:

"Нет каких-то котировок фиксированных. Это все складывается в результате спроса и предложения. Если сейчас 6,3-6,4 на бирже, 6,5 – в обменниках, значит, вот такой спрос установлен на рубль. Он во многом определяется тем, что импорт из России у нас велик, около 30%". Тимур Сулейменов

Ранее НБРК рассказал, как российский рубль оказывает влияние на экономику Казахстана и курс тенге. Согласно данным отраслевого конъюнктурного обзора предприятий, доминирование российской валюты наблюдается в большинстве секторов экономики РК.

"В I квартале 2025 года негативное влияние изменения курса тенге к российскому рублю увеличилось для предприятий всех отраслей".Отраслевой конъюнктурный обзор НБРК, I квартал 2025 года

Согласно данным НБРК, российский рубль является доминирующей валютой в большинстве отраслей, за исключением горнодобывающей промышленности, где преобладает доллар США.

Например, в обрабатывающей промышленности доля предприятий, использующих руль в расчетах, составляет 55,4%, в строительстве – 40,5%, в сельском хозяйстве – 37,3%, в транспорте и складировании – 29,5%.

Наиболее заметный рост негативного влияния курса рубля наблюдается в торговле, где доля предприятий, ощутивших это влияние, составила примерно 45%.

Ранее мы рассказали, как изменились обменные курсы валют во втором квартале 2025 года.

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Андрей Зубов
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