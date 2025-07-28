Девальвация или временная коррекция – экономисты спорят о причинах ослабления тенге

Ослабление тенге в 2025 году – это не случайность и не результат одного решения. Это следствие целого комплекса факторов, которые постепенно накапливались и начали влиять на рынок, сообщает Zakon.kz.

Импортное оборудование, торговый дисбаланс и фискальные стимулы

По мнению аналитиков из Tradereport, прежде всего, на курс тенге повлиял резкий рост спроса на импорт машин и оборудования. На фоне промышленного подъема и попыток модернизации предприятий бизнес увеличивает закупки за рубежом. А поскольку основная часть такого оборудования оплачивается в долларах, давление на валютный рынок растет.

Затраты на покупку машин и оборудования в инвестициях в основной капитал в июне 2025 года составили 652 млрд тенге – это на 47% больше, чем в мае (445 млрд тенге), и на 35% выше показателя июня прошлого года (484 млрд). После относительно умеренного роста в апреле-мае в июне фиксируется ощутимый скачок.

"Если оценка за июль (800-900 млрд тенге) подтвердится, это будет рекордный показатель, за исключением ноябрьских и декабрьских пиков, традиционно обусловленных закрытием бюджетного года". Tradereport

В то же время положительное внешнеторговое сальдо, которое в прежние годы служило важным буфером для курса тенге, в январе-мае 2025 года сократилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – с 9,5 до 6,0 млрд долларов. Экспорт товаров просел на 9% – с 32,8 до 29,8 млрд долларов, в то же время импорт, наоборот, вырос на 2%, с 23,3 до 23,7 млрд долларов.

"Такая структура торговли означает, что Казахстан теперь меньше зарабатывает валюты, но больше ее тратит". Tradereport

Картину дополняют рекордные фискальные стимулы государства и рост денежной массы. Государство увеличивает расходы, в экономику вливается больше тенге, и часть этих денег неизбежно устремляется на валютный рынок. Кто-то закупает сырье, кто-то платит за импортное оборудование, а кто-то просто "страхуется" от будущих колебаний.

"Таким образом, тенге слабеет не потому, что с экономикой все плохо, а потому, что он стал дефицитным ресурсом". Tradereport

Когда бизнесу нужно все больше импортных станков и оборудования, а государство одновременно вливает в экономику дополнительные тенге через фискальные программы, спрос на иностранную валюту неизбежно растет. Особенно если при этом сокращается внешнеторговый баланс – то есть в страну заходит меньше валютной выручки. Все это, конечно же, нарушает баланс на валютном рынке.

По сути, и доллар, и тенге – это товары. Их цена формируется рынком: кто-то больше покупает, кто-то меньше продает. Поэтому ослабление нацвалюты – это не заговор и не паника, а отражение текущих экономических процессов.

Как и в случае с любым другим дефицитным товаром, если спрос растет, а предложение не поспевает, цена идет вверх, делают вывод специалисты.

Что говорит регулятор?

Ранее председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов также выступил с объяснением о том, почему сейчас курс тенге находится под давлением. Объем фискальных вливаний в экономику растет, объем денежной массы за год вырос на 18%. ВВП и производство товаров не успевают за ростом денежных агрегатов, считает глава регулятора.

"Если объем вливаний в экономику растет быстрее, чем внутреннее производство, – это приводит к росту импорта". Тимур Сулейменов

В этом году предусмотрены значительные расходы, в том числе на инфраструктурные и социальные проекты. В результате заключаются крупные контракты и для освоения средств производятся закупки импортного оборудования, техники, комплектующих. Это формирует повышенный спрос на иностранную валюту, что оказывает давление на курс тенге, сообщил спикер и добавил: со временем отечественное производство товаров догонит денежную массу, но для этого, естественно, нужно время. Поэтому в моменте экономике приходится прибегать к импорту.

"На текущий момент фундаментальные факторы указывают на то, что текущий уровень курса недооценен". Тимур Сулейменов

Сулейменов разъяснил, почему сегодня интервенции не помогут, а только навредят.

"Важно понимать, что неоправданные интервенции могут сыграть на руку именно спекулянтам, а не экономике в целом. Мы должны с умом распоряжаться национальными резервами". Тимур Сулейменов

Сегодня, 28 июля 2025 года, по официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 544,87 тенге, евро – 639,02 тенге, рубля – 6,88 тенге.

Ранее финансист Олжас Байдильдинов выдвинул свою причину падения тенге – низкие цены на нефть. Несмотря на оживление котировок в июле, на курс влияет не текущая цена барреля, а ее значение несколько месяцев назад, поскольку бюджет и валюта "откликаются" на отложенный эффект.

Цена нефти в мае опускалась до 60 долларов за баррель (фьючерсы), тогда как бюджет Казахстана сверстан, исходя из 75 долларов и курса 470 тенге. Если цена останется на уровне 65 долларов на протяжении нескольких месяцев, то равновесный курс доллара будет 542,3 тенге.

