600 тенге за доллар: еще не паника, но уже перспектива – экономист объяснил логику валютного тренда

Ослабление казахстанского тенге – это не случайное явление, а результат действия фундаментальных экономических процессов. Так считает экономист Алмас Чукин, который видит причину в инфляции, разгоняемой избыточной денежной массой, сообщает Zakon.kz.

Как "денежный навес" давит на курс

По мнению экономиста, ключевой фактор ослабления тенге – это инфляция. Рост цен происходит из-за резкого увеличения денежной массы, обгоняющей реальные возможности экономики. Денежная масса увеличивается за счет вливания денег из Нацфонда, которые никак не созданы реальной экономикой, а являются результатом получения природной ренты от добычи нефти. И, наконец, исходный импульс в виде этих вливаний мультиплицируется через кредитный канал, то есть через финансовую деятельность банков.

В прошлом году ВВП вырос номинально со 119 до 137 триллионов тенге, или на 15%. За минусом инфляции реальный рост составил 4,8%. А денежная масса, измеряемая показателем М3, выросла на 19,2% и составила 45 триллионов тенге (против 38 в конце 2023). Плюс 7 триллионов – это много.

"Получается, что денег становится очень много, внутреннее производство не поспевает за растущим спросом, нарастает внутренняя инфляция, после чего импортные товары начинают становиться привлекательнее по цене, спрос перемещается на импорт, что вызывает рост спроса на валюту. А валюты не хватает, и ее цена начинает расти". Алмас Чукин

Сползание в новую реальность

На графике показана динамика накопленной инфляции и роста количества денег, и видно невооруженным глазом отставание курса. По мнению экономиста, плавное сползание к базовому уровню 540-560 с отклонениями вверх и вниз становится новой реальностью.

Фото: Zakon.kz

"В следующем году доллар будет забирать еще по 6-8%, то есть около 40-50 тенге, и мы выйдем к 2027 году на базу под 600 тенге за доллар". Алмас Чукин

При этом Алмас Чукин признается, что никто не сможет предсказать, в какой день изменится курс. Обычно после летних пиков тенге укрепляется к февралю-апрелю, но важен общий тренд, а он определяется внутренней стоимостью нацвалюты.

"Стоимость тенге снижается, в этом году инфляция съест еще 11-12%. По моим наблюдениям, в среднем коэффициент коррекции где-то 0,4, то есть на каждые 10% инфляции курс снижается на 4%". Алмас Чукин

Пояснение к графику

Разъясним выкладки экономиста. На картинке представлены накопленные индексы инфляции (CPI cumulative index), обменного курса (FX cumulative index) и денежной массы (M3 cumulative index) за период с января 2016 года по июль 2025 года (базовое значение индекса – 100 в январе 2016). Ось X отображает временную шкалу по месяцам и годам, начиная с 2016-01 до 2025-07. Ось Y показывает значения индексов, начиная со 100 (базовый уровень).

Синяя линия – кумулятивный индекс потребительских цен (CPI), то есть инфляция.

Красная линия – кумулятивный индекс обменного курса (FX).

Зеленая линия – кумулятивный индекс денежной массы (M3).

Из графика видно, что за 10 лет индекс денежной массы (M3) увеличился наиболее значительно (к 2025 году превышает 250), инфляция так же растет, но медленнее (CPI к 2025 чуть выше 200), а индекс обменного курса (FX) демонстрирует меньшие колебания и рост относительно первых двух показателей.

Причины уязвимости национальной валюты

Против тенге, по мнению Алмаса Чукина, играют еще и другие важные факторы, которые не зависят от экономистов.

Снижение нефти марки Brent к уровню 60 долларов за баррель. При этом казахстанский импорт растет, и в результате торговый баланс уже почти сравнивается. Приток капитала меньше оттока, и общий платежный баланс уходит в отрицательную зону. Страну покидает больше долларов, чем прибывает. Правительство планирует крупные дополнительные программы госинвестиций, которые в ближайшей перспективе еще более нарастят денежную массу. Меры по так называемой "дедолларизации" продолжают "выталкивать" доллары из страны.

"Ручное управление" против свободного курса: дилемма Нацбанка

Наш валютный рынок достаточно хрупкий, резюмирует экономист. Продавцов валюты немного, 30-40 компаний обеспечивают основную часть продаж. Когда они начинают нервничать и придерживать доллары, реакция рынка очень резкая, на малых объемах начинаются неоправданные скачки.

"Недавняя история с небольшой интервенцией Нацбанка показала, что 100 миллионов долларов могут тут же развернуть тренд. Мне кажется, что, не нарушая принципов свободного образования курса, Нацбанк мог бы по году мягко сглаживать эти пики". Алмас Чукин

Отметим, что 30 июля 2025 года курс доллара в Казахстане впервые в истории превысил уровень 550 тенге, что вынудило Нацбанк РК провести валютную интервенцию. В итоге курс опустился до 546,36 тенге за доллар, что по-прежнему является аномально высоким показателем. Позже первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал ситуацию на валютном рынке Казахстана, заявив, что "курс доллара все-таки откатится назад и таким высоким он не будет".

Сегодня, 6 июля 2025 года, официальный курс доллара, установленный Нацбанком РК, составляет 537,53 тенге. На дневных торгах на бирже KASE курс составил 536,58 тенге тенге, в обменниках страны американскую валюту продают в среднем по 540,10 тенге.