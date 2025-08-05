Слабый тенге – сильный удар: пойдет ли Нацбанк на крайние меры

Вслед за резким падением тенге на валютном рынке возникла противоречивая ситуация. Зарубежные аналитики считают, что Нацбанк Казахстана может быть вынужден пойти на крайние меры и повысить базовую ставку, чтобы удержать ситуацию под контролем, сообщает Zakon.kz.

Валютный удар и реакция регулятора

На фоне стремительного падения курса тенге до 550 за доллар в конце июля 2025 года Национальный банк РК был вынужден вмешаться в торги на валютном рынке, проведя интервенции. По официальной версии, причиной стала "крайне низкая ликвидность".

"30 июля на фоне крайне низкой ликвидности на валютном рынке и усилившегося спекулятивного давления Национальный банк провел валютные интервенции в объеме 125,6 млн долларов. Проведение интервенций позволило снизить спекулятивную активность и обеспечить необходимую ликвидность на рынке". Из заявления Нацбанка Казахстана

Экономист Эльдар Шамсутдинов представил аналитику от JP Morgan (американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира. – Прим. ред.), согласно которой такое вмешательство регулятора было ожидаемым. Эксперты объясняют его сезонными дисбалансами, которые привели к ослаблению тенге. Ранее они уже предсказывали такую динамику, и их прогноз сбылся.

Инфляционный капкан пугает финансистов

Сейчас, по мнению JP Morgan, перед Нацбанком стоит дилемма. С одной стороны, аналитики считают, что текущая слабость тенге носит временный характер и он может восстановиться уже в августе. Фундаментально тенге недооценен, что признают и представители регулятора.

"На текущий момент фундаментальные факторы указывают на то, что текущий уровень курса недооценен. Спекулятивной активности мы не наблюдаем – ситуация стабильная и контролируемая". Председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов

С другой стороны, есть серьезный риск-сценарий. Если курс не вернется к своим базовым значениям, это может спровоцировать ускорение инфляции.

"Эффект переноса ослабления валюты на цены – серьезная угроза для экономики. В этом случае вероятность повышения базовой ставки Нацбанка может достичь 50%, несмотря на то, что базовый прогноз пока остается неизменным". JP Morgan

Эльдар Шамсутдинов приводит свою жесткую оценку:

"Ставку нужно было повышать в начале года, доходность тенговых депозитов должна покрывать валютные риски, иначе бегство в активы и валюту", – отмечает экономист.

Производство требует стабильности

Тем временем во второй половине 2025 года экономика Казахстана крайне нуждается в стабильности валютного курса и твердом тенге.

По данным Нацбанка, деловая активность в июле 2025 года оживилась, и это позитивный сигнал для бизнеса. Индекс деловой активности вырос до 51,6, что указывает на улучшение делового климата.

Лидеры роста:

торговля (53,0)

услуги (52,4)

производство (51,7).

Но эта динамика может быть нивелирована валютными колебаниями и инфляционными ожиданиями. Для производителей, которые закупают импортное оборудование и сырье, твердый тенге – жизненная необходимость. Девальвация увеличивает их издержки и снижает конкурентоспособность. Таким образом, любое ужесточение монетарной политики должно учитывать хрупкость текущего роста.

Другими словами, нынешняя ситуация ставит Нацбанк в сложное положение. С одной стороны, необходимо стабилизировать тенге и не допустить роста инфляции. С другой – поддержать набирающую обороты деловую активность. Решение о повышении или сохранении базовой ставки в ближайшие месяцы станет ключевым индикатором того, насколько далеко регулятор готов зайти в борьбе за финансовую стабильность.

Отметим, что продажи валюты из Национального фонда за июль составили 700 млн долларов. Доля продаж из Нацфонда составила 12% от общего объема торгов, или около 32 млн долларов в день.

По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений в рамках налогового месяца на выделение трансфертов в республиканский бюджет в августе Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 400 до 500 млн долларов.

31 июля 2025 года первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал ситуацию на валютном рынке Казахстана. Он считает, что "курс доллара все-таки откатится назад и таким высоким он не будет".