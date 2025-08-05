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Финансы

Слабый тенге – сильный удар: пойдет ли Нацбанк на крайние меры

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Вслед за резким падением тенге на валютном рынке возникла противоречивая ситуация. Зарубежные аналитики считают, что Нацбанк Казахстана может быть вынужден пойти на крайние меры и повысить базовую ставку, чтобы удержать ситуацию под контролем, сообщает Zakon.kz.

Валютный удар и реакция регулятора

На фоне стремительного падения курса тенге до 550 за доллар в конце июля 2025 года Национальный банк РК был вынужден вмешаться в торги на валютном рынке, проведя интервенции. По официальной версии, причиной стала "крайне низкая ликвидность".

"30 июля на фоне крайне низкой ликвидности на валютном рынке и усилившегося спекулятивного давления Национальный банк провел валютные интервенции в объеме 125,6 млн долларов. Проведение интервенций позволило снизить спекулятивную активность и обеспечить необходимую ликвидность на рынке".Из заявления Нацбанка Казахстана

Экономист Эльдар Шамсутдинов представил аналитику от JP Morgan (американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира.  Прим. ред.), согласно которой такое вмешательство регулятора было ожидаемым. Эксперты объясняют его сезонными дисбалансами, которые привели к ослаблению тенге. Ранее они уже предсказывали такую динамику, и их прогноз сбылся.

Инфляционный капкан пугает финансистов

Сейчас, по мнению JP Morgan, перед Нацбанком стоит дилемма. С одной стороны, аналитики считают, что текущая слабость тенге носит временный характер и он может восстановиться уже в августе. Фундаментально тенге недооценен, что признают и представители регулятора.

"На текущий момент фундаментальные факторы указывают на то, что текущий уровень курса недооценен. Спекулятивной активности мы не наблюдаем – ситуация стабильная и контролируемая". Председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов

С другой стороны, есть серьезный риск-сценарий. Если курс не вернется к своим базовым значениям, это может спровоцировать ускорение инфляции.

"Эффект переноса ослабления валюты на цены – серьезная угроза для экономики. В этом случае вероятность повышения базовой ставки Нацбанка может достичь 50%, несмотря на то, что базовый прогноз пока остается неизменным".JP Morgan

Эльдар Шамсутдинов приводит свою жесткую оценку:

"Ставку нужно было повышать в начале года, доходность тенговых депозитов должна покрывать валютные риски, иначе бегство в активы и валюту",– отмечает экономист.

Производство требует стабильности

Тем временем во второй половине 2025 года экономика Казахстана крайне нуждается в стабильности валютного курса и твердом тенге.

По данным Нацбанка, деловая активность в июле 2025 года оживилась, и это позитивный сигнал для бизнеса. Индекс деловой активности вырос до 51,6, что указывает на улучшение делового климата.

Лидеры роста: 

  • торговля (53,0)
  • услуги (52,4)
  • производство (51,7).

Но эта динамика может быть нивелирована валютными колебаниями и инфляционными ожиданиями. Для производителей, которые закупают импортное оборудование и сырье, твердый тенге – жизненная необходимость. Девальвация увеличивает их издержки и снижает конкурентоспособность. Таким образом, любое ужесточение монетарной политики должно учитывать хрупкость текущего роста.

Другими словами, нынешняя ситуация ставит Нацбанк в сложное положение. С одной стороны, необходимо стабилизировать тенге и не допустить роста инфляции. С другой – поддержать набирающую обороты деловую активность. Решение о повышении или сохранении базовой ставки в ближайшие месяцы станет ключевым индикатором того, насколько далеко регулятор готов зайти в борьбе за финансовую стабильность.

Отметим, что продажи валюты из Национального фонда за июль составили 700 млн долларов. Доля продаж из Нацфонда составила 12% от общего объема торгов, или около 32 млн долларов в день.

По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений в рамках налогового месяца на выделение трансфертов в республиканский бюджет в августе Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 400 до 500 млн долларов.

31 июля 2025 года первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал ситуацию на валютном рынке Казахстана. Он считает, что "курс доллара все-таки откатится назад и таким высоким он не будет".

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Андрей Зубов
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