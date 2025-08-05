Торговые войны: сколько будет стоить нефть после введения санкций США против КНР, Индии и Бразилии

Цены на нефть падают: октябрьский фьючерс марки Brent опустился ниже 200-дневной скользящей средней, торгуясь на 12.00 по времени Астаны на уровне 68,06 долларов за баррель, сообщает Zakon.kz.

Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение котировок вплоть до диапазона от 65 до 67 долларов, поскольку значимых трендовых поддержек не наблюдается. При этом на рынок оказывают влияние несколько ключевых факторов, среди которых – санкционное давление на российскую нефть.

Прогнозы картеля и Уолл-стрит

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу в сентябре еще на 547 тыс. б/с, полностью отменив добровольное сокращение на 2,5 млн б/с. По данным ОПЕК+, в сентябре максимальные квоты получат: Казахстан – до 1,55 млн б/c/ Саудовская Аравия – 9,978 млн б/с, Россия – 9,449 млн, Ирак – 4,220 млн, ОАЭ – 3,375 млн, Кувейт – 2,548 млн, Алжир – 959 тыс., Оман – 801 тыс. Организация объяснила это решение высоким спросом на топливо и низким уровнем мировых запасов.

Тем не менее, аналитики Goldman Sachs считают, что фактическое увеличение поставок будет меньше – около 1,7 млн б/с, так как некоторые страны сократили добычу после ранее допущенного перепроизводства.

Эксперты подтвердили свой прогноз по средней цене нефти марки Brent в 64 долларов за баррель на IV квартал 2025 года и в 56 долларов за баррель на 2026 год. При этом они подчеркнули, что нестабильная геополитическая ситуация в мире несет риски для этих прогнозов.

В качестве факторов, которые могут привести к повышению прогноза, банк называет усиление давления на поставки нефти из Ирана и России, а также более быструю, чем ожидалось, нормализацию мировых резервных мощностей. Снижение прогнозов может произойти из-за сокращения роста мирового спроса на фоне тарифной политики США и рисков вторичных пошлин.

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Новый "сокрушительный" пакет

Президент США рассматривает возможность введения новых санкций против России уже на этой неделе, если его спецпосланнику не удастся договориться о перемирии с Украиной. Ранее сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь предложили законопроект, который предусматривает "сокрушительный" пакет ограничений. Он включает:

500-процентные тарифы для России и аналогичные вторичные пошлины для стран, покупающих российские энергоносители.

Заморозку активов и запрет на транзакции для российских чиновников, военных и олигархов.

Санкции против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка.

Запрет на импорт урана из России и американские инвестиции в ее энергетический сектор.

Запрет на покупку гражданами США российских гособлигаций.

По мнению российского политика Ивана Тимофеева, вероятность введения таких санкций достаточно высока. Он считает, что Дональд Трамп может использовать вторичные тарифы, чтобы усилить давление на такие страны, как Индия, Китай и Турция, которые торгуют с Россией. Но будет ли от этого резон?

Ограничительные меры вызывают определённый дискомфорт, однако серьезных последствий они не повлекут, подтвердил хорошо осведомленный источник агентства Reuters.

Практически исключен сценарий, при котором Китай полностью прекратит закупки российских углеводородов исключительно из-за решений американской администрации. Действия США могут привести к противоположному эффекту – росту цен на нефть.



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Ждать ли нефтяного шока?

Россия является одним из ключевых игроков на рынке, добывая около 9 млн б/с нефти, что составляет примерно 8,5% мирового спроса. Быстро заместить такие объемы не получится.

По мнению финансового аналитика Николая Дудченко в ближайшей перспективе на стоимость нефти будет влиять не столько "фактор вторичных санкций", сколько геополитическая эскалация в горячих точках, которая может нарушить работу энергетической инфраструктуры и транспортных коридоров.

"Мы допускаем, что средняя цена на нефть за текущий год не превысит отметки 70–71 доллар за баррель. Существенный рост стоимости черного золота может произойти в случае геополитической эскалации, например, при новом витке событий на Ближнем Востоке". Николай Дудченко.

Для Казахстана все эти новости очень тревожны. Понижение цен на черное золото напрямую влияет на поступления в госбюджет, девальвирует тенге и ухудшает торговый баланс. Также это уменьшает возможности для увеличения инвестиций в инфраструктуру и пополнения Национального фонда.

Согласно бюджету на 2025 год, расчетная цена нефти заложена на уровне 75 долларов за баррель. Это означает, что нынешние цены затрудняют исполнение бюджета – ведь каждое изменение цены на доллар эквивалентно 150 миллионам долларов доходов для бюджета РК.

Отметим, что сегодня Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев рассказал, насколько Казахстан может пострадать в связи с введением санкций со стороны США.