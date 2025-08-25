Цена налоговой реформы: почему Казахстан получил карт-бланш от мирового арбитра

22 августа 2025 года в финансовом мире произошло событие, которое может показаться узкоспециализированным, но на самом деле имеет огромное значение для Казахстана и его будущего, сообщает Zakon.kz.

Более привлекательный и менее рискованный

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело свой прогноз по суверенному кредитному рейтингу страны, изменив его со "стабильного" на "позитивный", при этом подтвердив рейтинг на уровне "BBB–".

Что это значит?

Если говорить простыми словами, S&P – это один из арбитров "большой тройки", оценивающих глобальную репутацию. ("Большая тройка" – это три международных рейтинговых агентства S&P Global Ratings, Moody's Investors Service и Fitch Ratings, которые доминируют на мировом рынке, определяя финансовую надежность стран и компаний).

Положительное решение даже одного из арбитров – конкретный сигнал для инвесторов по всему миру: то или иное государство становится более привлекательным и менее рискованным. Это не означает, что страна уже поднялась на новую ступень, но указывает на высокую вероятность такого шага в ближайшем будущем.

Почему S&P приняло положительное решение по Казахстану?

Отчет S&P содержит несколько ключевых тезисов, которые объясняют этот оптимизм.

Финансовая дисциплина и структурные реформы. Агентство особо отметило принятие в 2025 году нового Бюджетного и Налогового кодексов. Эти документы, по мнению аналитиков, станут основой для фискальной консолидации. Казахстан впервые за долгое время показал решимость перейти от ситуативного управления к системному, ограничивая траты из Нацфонда и расширяя налоговую базу. S&P ожидает, что эти меры позволят сократить дефицит бюджета с 4,3% ВВП в 2024 году до 2,9% в период с 2025 по 2028 год.

Устойчивость и "подушка безопасности". Казахстан продолжает оставаться нетто-кредитором, то есть активы страны превышают ее внешний долг. S&P отмечает низкий уровень государственного долга и значительные резервы Национального фонда, которые, по прогнозам, останутся на уровне более $60 млрд (20% ВВП) в 2025 году. Это создает надежную "подушку безопасности" в условиях волатильности мирового рынка.

Рост и диверсификация экономики. Несмотря на зависимость экономики от нефтяных доходов, правительство активно реализует реформы по диверсификации и модернизации. Агентство прогнозирует реальный рост ВВП Казахстана на уровне около 5,5% в 2025 году с постепенным снижением до 4% в 2026-2028 годах. В реализации Национального инфраструктурного плана и развитии других секторов, таких как сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, альтернативная энергетика, цифровая экономика, агентство видит драйверы для снижения нефтяной зависимости и роста ненефтяной экономики.

Стабильность финансового сектора. S&P высоко оценивает устойчивость банковского сектора, который, по их мнению, обладает достаточным капиталом и ликвидностью. Усиление регуляторного надзора и снижение рисков в этом секторе также способствовали улучшению прогноза.

Не повод для эйфории, а сигнал к действию

Важно понимать, что "позитивный" прогноз – не окончательное повышение рейтинга, а скорее "условное одобрение". S&P четко указывает на риски, которые могут вернуть прогноз к "стабильному" или даже привести к снижению.

Главный риск – это не падение цен на нефть, а отступление от заявленных реформ. Если новые налоговые правила окажутся неэффективными или правительство вернется к практике масштабных трансфертов из Национального фонда, S&P может пересмотреть прогноз.

Другие потенциальные угрозы включают вторичные санкции (хотя S&P оценивает этот вариант маловероятным) и общее влияние геополитической нестабильности на экспортные маршруты. Также есть риски, связанные с крупными инфраструктурными проектами.

В конце отметим, что повышение прогноза также не отменяет существующих экономических вызовов. Например, инфляция в Казахстане в июле 2025 года остается высокой (11,8%), что ведет к высоким процентным ставкам и увеличению расходов на обслуживание долга. Адекватное управление этими факторами и соблюдение дорожной карты реформ останется ключевым фактором для поддержания позитивного рейтингового прогноза.

