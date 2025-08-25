#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
537.34
623.05
6.65
Финансы

Цена налоговой реформы: почему Казахстан получил карт-бланш от мирового арбитра

Государственные символы Казахстана, госсимволы РК, государственный герб Казахстана, герб РК, Казахстан, РК, Республика Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 10:20 Фото: Zakon.kz
22 августа 2025 года в финансовом мире произошло событие, которое может показаться узкоспециализированным, но на самом деле имеет огромное значение для Казахстана и его будущего, сообщает Zakon.kz.

Более привлекательный и менее рискованный

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело свой прогноз по суверенному кредитному рейтингу страны, изменив его со "стабильного" на "позитивный", при этом подтвердив рейтинг на уровне "BBB–".

Что это значит?

Если говорить простыми словами, S&P – это один из арбитров "большой тройки", оценивающих глобальную репутацию. ("Большая тройка" – это три международных рейтинговых агентства S&P Global Ratings, Moody's Investors Service и Fitch Ratings, которые доминируют на мировом рынке, определяя финансовую надежность стран и компаний).

Положительное решение даже одного из арбитров – конкретный сигнал для инвесторов по всему миру: то или иное государство становится более привлекательным и менее рискованным. Это не означает, что страна уже поднялась на новую ступень, но указывает на высокую вероятность такого шага в ближайшем будущем.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 10:20
Казахстан стал меньше зарабатывать на экспорте и больше тратить на импорт

Почему S&P приняло положительное решение по Казахстану?

Отчет S&P содержит несколько ключевых тезисов, которые объясняют этот оптимизм.

Финансовая дисциплина и структурные реформы. Агентство особо отметило принятие в 2025 году нового Бюджетного и Налогового кодексов. Эти документы, по мнению аналитиков, станут основой для фискальной консолидации. Казахстан впервые за долгое время показал решимость перейти от ситуативного управления к системному, ограничивая траты из Нацфонда и расширяя налоговую базу. S&P ожидает, что эти меры позволят сократить дефицит бюджета с 4,3% ВВП в 2024 году до 2,9% в период с 2025 по 2028 год.

Устойчивость и "подушка безопасности". Казахстан продолжает оставаться нетто-кредитором, то есть активы страны превышают ее внешний долг. S&P отмечает низкий уровень государственного долга и значительные резервы Национального фонда, которые, по прогнозам, останутся на уровне более $60 млрд (20% ВВП) в 2025 году. Это создает надежную "подушку безопасности" в условиях волатильности мирового рынка.

Рост и диверсификация экономики. Несмотря на зависимость экономики от нефтяных доходов, правительство активно реализует реформы по диверсификации и модернизации. Агентство прогнозирует реальный рост ВВП Казахстана на уровне около 5,5% в 2025 году с постепенным снижением до 4% в 2026-2028 годах. В реализации Национального инфраструктурного плана и развитии других секторов, таких как сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, альтернативная энергетика, цифровая экономика, агентство видит драйверы для снижения нефтяной зависимости и роста ненефтяной экономики.

Стабильность финансового сектора. S&P высоко оценивает устойчивость банковского сектора, который, по их мнению, обладает достаточным капиталом и ликвидностью. Усиление регуляторного надзора и снижение рисков в этом секторе также способствовали улучшению прогноза.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 10:20
Пульс казахстанского бизнеса: Нацбанк выявил ключевые тренды и вызовы во втором квартале 2025 года

Не повод для эйфории, а сигнал к действию

Важно понимать, что "позитивный" прогноз – не окончательное повышение рейтинга, а скорее "условное одобрение". S&P четко указывает на риски, которые могут вернуть прогноз к "стабильному" или даже привести к снижению.

Главный риск – это не падение цен на нефть, а отступление от заявленных реформ. Если новые налоговые правила окажутся неэффективными или правительство вернется к практике масштабных трансфертов из Национального фонда, S&P может пересмотреть прогноз.

Другие потенциальные угрозы включают вторичные санкции (хотя S&P оценивает этот вариант маловероятным) и общее влияние геополитической нестабильности на экспортные маршруты. Также есть риски, связанные с крупными инфраструктурными проектами.

В конце отметим, что повышение прогноза также не отменяет существующих экономических вызовов. Например, инфляция в Казахстане в июле 2025 года остается высокой (11,8%), что ведет к высоким процентным ставкам и увеличению расходов на обслуживание долга. Адекватное управление этими факторами и соблюдение дорожной карты реформ останется ключевым фактором для поддержания позитивного рейтингового прогноза.

Ранее мы сообщили, что, по данным МВФ, Казахстан вышел в лидеры постсоветского пространства по ВВП на душу населения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 августа
Финансы
11:07, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 августа
25 августа – последний день уплаты налогов и платежей
Финансы
09:45, Сегодня
25 августа – последний день уплаты налогов и платежей
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 24 августа
Финансы
14:08, 24 августа 2025
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 24 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: