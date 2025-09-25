Бизнес Казахстана массово уходит в "безнал" – в чем причины

Корпоративный сектор Казахстана активно и уверенно переходит на безналичные операции, о чем свидетельствует статистика за 10 последних лет, сообщает Zakon.kz.

Объем денежных средств юрлиц в банках второго уровня достиг рекордных 18,4 трлн тенге, увеличившись на 11,2% по сравнению с предыдущим годом. Этот тренд, однако, не является новым. Он развивался на протяжении десятилетия, отражая фундаментальные изменения в экономике и финансовой системе страны.

Анализ данных показывает, что рост корпоративных депозитов не был линейным. Как отмечают специалисты Ranking.kz, с 2015 по 2019 год наблюдались значительные колебания, включая резкий прирост в 2016 году на 42,5%, до 9,9 трлн тенге, и последующее падение.

Однако с 2020 года, несмотря на экономические вызовы, начался стабильный и уверенный подъем: вклады ежегодно увеличивались, достигнув 12,1 трлн тенге в 2021 году (прирост 24,1%), а затем продолжили расти, подтверждая долгосрочную смену финансовых привычек бизнеса.

Эксперты выделяют несколько основных причин, которые способствовали этому массовому переходу в "безнал":

Цифровизация и удобство. Развитие технологий сыграло ключевую роль. Сегодня практически каждый банк предлагает корпоративным клиентам удобные мобильные приложения и онлайн-платформы. Эти сервисы позволяют бизнесу в режиме реального времени управлять счетами, проводить платежи и контролировать финансы, что значительно упрощает операционную деятельность и снижает риски, связанные с оборотом наличных.

Рост доверия к банковской системе. За последние годы финансовый сектор Казахстана пережил масштабную консолидацию. Уход слабых и проблемных банков, а также ужесточение регуляторного контроля со стороны государства повысили устойчивость и надежность оставшихся игроков. В результате бизнес стал более уверенно размещать средства на депозитах, концентрируя их в крупных и надежных финансово-кредитных учреждениях.

Экономическая нестабильность и ликвидность. Пандемия коронавируса и последующая общая экономическая волатильность вынудили компании формировать "подушки безопасности". Вклады в банках оказались наиболее привлекательным и ликвидным инструментом для хранения резервов, позволяя быстро получить доступ к средствам при необходимости.

Законодательные ограничения и усиление контроля. Государство также активно стимулирует переход на безналичные расчеты. Так, в стране действует законодательное ограничение о наличных расчетах по сделкам свыше 1000 МРП (около 3 млн тенге). Кроме того, внедрение цифровых норм администрирования и ужесточение налогового контроля делают безналичные платежи более прозрачными и выгодными для компаний.

Привлекательные условия по депозитам. В условиях ужесточения денежно-кредитной политики и высокой базовой ставки банки предлагают корпоративным клиентам привлекательные процентные ставки по депозитам. Это делает хранение средств не только безопасным, но и финансово выгодным, поскольку доходность по вкладам часто превышает уровень инфляции.

