Продукты из России подорожают в Казахстане в 2026 году

Казахстанский ритейл входит в 2026 год в условиях серьезного внешнего давления. Ключевым фактором станет налоговая реформа в России – крупнейшем торговом партнере РК. При этом контракты на январь и февраль уже учитывают новые налоговые и тарифные реалии, сообщает Zakon.kz.

НДС и себестоимость

Главным фактором роста цен на ввозимые российские товары окажется повышение базовой ставки НДС в РФ с 20% до 22% и радикальное снижение порога для малых предприятий (с 60 млн до 20 млн рублей выручки), обязанных теперь платить этот налог. Поскольку экономики стран тесно интегрированы, это создает эффект "экспорта инфляции".

Здесь сработает кумулятивный эффект: даже если конечный продукт (например, молоко или мясо) в России облагается льготной ставкой 10%, стоимость его производства все равно вырастет – ведь сырье, оборудование, запчасти и упаковка будут закупаться производителями с учетом новых ставок.

Поэтому множество российских поставщиков (особенно мелких) уже включили новый налог в стоимость отгрузки для казахстанских партнеров.

Инфраструктурные издержки

Помимо налогов, на стоимость импорта из России влияют три системных фактора, которые достигли пика именно к концу четвертого квартала 2025 года.

Логистика. Повышение утилизационного сбора на грузовую технику и рост акцизов на топливо увеличили стоимость трансграничных перевозок. Это напрямую влияет на продуктовую корзину, где доля транспортных расходов может составлять до 25%.

Энергоносители. Индексация тарифов ЖКХ в РФ на 9-10% в конце года уже отразилась в себестоимости продукции перерабатывающих заводов.

Что подорожает больше всего?

На основе данных аналитических центров из России, ценовая динамика распределится следующим образом:

Наиболее значительное удорожание ожидается в сегменте электроники и техники – здесь рост составит от 15% до 30%.

Продукция химической промышленности и автозапчасти прибавят в стоимости 15-20%.

В продовольственном секторе основной удар придется на кондитерские изделия и кофе (могут подорожать на 18-22%). Мясо и молочная продукция добавят 12-15% к цене. В данном случае льготный НДС в 10% не сможет компенсировать удорожание ГСМ и стоимости кормовой базы.

Импорт и самообеспечение

Несмотря на рост цен на российский импорт, Казахстан обладает рычагами для смягчения шока в отдельных категориях. По данным за 2024 год, уровень самообеспечения РК молочными продуктами составляет 85,5%, мясом птицы – 79,8%, мясом и субпродуктами – 70,9%.

Однако высокая зависимость сохраняется в сегментах сахара и рыбной продукции. Именно здесь, а также в категориях товаров не первой необходимости (чай, кофе, фрукты) потребитель ощутит подорожание наиболее остро.

По информации Ассоциации финансистов РК, за 2024 год импорт продовольствия из России в Казахстан вырос на 13,3%, достигнув 546,3 млн долларов. Страна является ведущим поставщиком по таким позициям, как свинина, мясные субпродукты, мясо кур, рыба, молоко и сливки, сыр и творог, яйца, колбасные изделия, сахар, кондитерские изделия.

При этом, по данным из отчетов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), отдельные продовольственные товары в РФ стоили дороже, чем в РК, включая те, по которым Россия является крупным поставщиком для Казахстана.

Например, килограмм живой или охлажденной рыбы в российских городах стоил 3,7 доллара, тогда как в казахстанских – 3 доллара. Десяток куриных яиц в РФ обходился в 1,2, а в РК – в 1,1 доллара. Картофель в России был почти в два раза дороже, хотя в его поставках Казахстан больше зависит от Китая, а РФ является вторым по значимости экспортером.

