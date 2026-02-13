Доллар на годовом минимуме – что будет с курсом дальше

Официальный курс доллара на 13 февраля составляет 494,28 тенге. Это один из самых низких уровней с начала года. Но 10 февраля был зафиксирован абсолютный годовой минимум – 491,88 тенге. Ниже доллар опускался только 12 марта 2025 года – до 488,53 тенге, сообщает Zakon.kz.

Тенге укрепляется четвертый месяц подряд

Ситуация на валютном рынке изменилась во второй половине прошлого года. После заметного ослабления в июле (-4,1%) и сентябре (-2%) тенге начал постепенно восстанавливать позиции. В июле регулятор единственный раз в 2025 году проводил валютные интервенции, что стало реакцией на резкое давление на курс.

Разворот начался осенью. Уже в октябре и ноябре национальная валюта укреплялась на 3,4% в каждом месяце. В декабре рост продолжился, хотя и более умеренно – плюс 1,4%.

Январь стал четвертым месяцем подряд с положительной динамикой. По данным Первого кредитного бюро, с 1 января по 1 февраля официальный курс снизился на 0,9% – с 505,53 до 501,02 тенге за доллар. Как видим, темпы укрепления замедлились по сравнению с осенними значениями.

Фото: Zakon.kz

Денежно-кредитная политика и операции регулятора

23 января Национальный банк сохранил базовую ставку на исторически высоком уровне – 18%. Высокая ставка повысила привлекательность тенговых активов и продолжает сдерживать спрос на иностранную валюту.

Дополнительную поддержку курсу в январе оказали валютные операции НБРК. Основной вклад в нетто-продажи валюты внесли операции зеркалирования – 66%, или около 689,5 млн долларов в пересчете по среднемесячному курсу. Этот механизм предполагает продажу валюты в эквиваленте эмиссии тенге, осуществляемой для покупки золота у отечественных производителей.

Налоговый период и активность участников рынка

Как отмечают в Ассоциации финансистов Казахстана, в преддверии квартального налогового периода ряд участников рынка могут заранее конвертировать иностранную валюту. На это указывает рост объема торгов на валютном рынке до 430 млн долларов, что на 65,5 млн долларов больше предыдущего уровня.

В феврале компании уплачивают налоги за четвертый квартал 2025 года, включая корпоративный подоходный налог, НДС, налог на добычу полезных ископаемых, рентный налог и другие обязательные платежи (полный налоговый календарь – здесь).

Кроме того, по оценке АФК, укрепление тенге могло быть усилено разовыми конвертациями валюты для операционных нужд отдельных компаний и притоком средств нерезидентов на внутренний рынок.

В январе инвестиции нерезидентов в государственные ценные бумаги выросли на 171 млрд тенге, или на 8,7%, – до 2,1 трлн тенге. Доля нерезидентов увеличилась с 6,2% до 6,7%.

Позиция Нацбанка

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов ранее заявил, что, несмотря на волатильность внешних рынков и рост спроса на валюту, тенге по итогам года укрепился на 3,7%. По его словам, в значительной степени это результат проводимой денежно-кредитной политики и возросшего доверия к макроэкономической политике государства в целом.

"В этом году мы сохраним гибкий режим курсообразования, это наш естественный стабилизатор против внешних шоков". Тимур Сулейменов

При этом при необходимости НБ РК готов к решительным мерам, включая валютные интервенции, поскольку объемы золотовалютных резервов ему это с легкостью позволяют.

Что это означает для курса?

Текущий минимум по доллару сформирован сочетанием нескольких факторов: высокой базовой ставки, операций зеркалирования, налогового периода и притока капитала в тенговые инструменты.

Часть этих факторов носит временный характер. После завершения налоговых выплат поддержка тенге может ослабнуть. С другой стороны, сохранение жесткой денежно-кредитной политики продолжит играть стабилизирующую роль.

Делаем вывод, что пока оснований говорить о формировании долгосрочного тренда укрепления тенге нет. Скорее речь идет о периоде относительной стабилизации в условиях жесткой монетарной политики. Краткосрочно национальная валюта сохраняет поддержку. Среднесрочная динамика будет зависеть от внешней конъюнктуры, цен на нефть и поведения капитальных потоков.

