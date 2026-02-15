#Казахстан в сравнении
Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 15 февраля

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 11:00 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 15 февраля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 495,73 тенге; евро – 589,53 тенге; российский рубль – 6,42 тенге; китайский юань – 71,86 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

493 тенге на покупку, 500 тенге на продажу.

Курс евро:

584,93 тенге на покупку, 594,93 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,35 тенге на покупку, 6,65 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

494,74 тенге на покупку, 496,97 тенге на продажу.

Курс евро:

585,74 тенге на покупку, 590,30 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,35 тенге на покупку, 6,46 тенге на продажу.

фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 11:00
Доллар на годовом минимуме – что будет с курсом дальше

Казахстанцы охладели к золоту: продажи слитков рухнули почти вдвое.

