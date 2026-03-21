Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 марта

Доллар, доллары, тенге, евро, разная валюта, разные валюты, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 11:06 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 21 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 481,88 тенге; евро – 556,79 тенге; российский рубль – 5,71 тенге; китайский юань – 70,03 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

477,76 тенге на покупку, 485,16 тенге на продажу.

Курс евро:

551,97 тенге на покупку, 561,97 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,8 тенге на покупку, 6,19 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

481,54 тенге на покупку, 483,94 тенге на продажу.

Курс евро:

555,79 тенге на покупку, 561,7 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,75 тенге на покупку, 5,96 тенге на продажу.

Война вокруг Ирана поднимет глобальную инфляцию на 1,3%: как это отразится на Казахстане

Рынок автокредитования в Казахстане впервые сравнялся с ипотекой по объему выдач, достигнув 2,4 трлн тенге. Сегмент быстро усилил позиции в рознице, хотя сейчас динамика начала меняться.

Мухит Турсынали
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
