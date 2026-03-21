Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 марта
По состоянию на 21 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 481,88 тенге; евро – 556,79 тенге; российский рубль – 5,71 тенге; китайский юань – 70,03 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
477,76 тенге на покупку, 485,16 тенге на продажу.
Курс евро:
551,97 тенге на покупку, 561,97 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,8 тенге на покупку, 6,19 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
481,54 тенге на покупку, 483,94 тенге на продажу.
Курс евро:
555,79 тенге на покупку, 561,7 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,75 тенге на покупку, 5,96 тенге на продажу.
