Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 марта

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 22 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 481,88 тенге; евро – 556,79 тенге; российский рубль – 5,71 тенге; китайский юань – 70,03 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

478,74 тенге на покупку, 485,74 тенге на продажу.

Курс евро:

552 тенге на покупку, 562 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,84 тенге на покупку, 6,24 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

482,15 тенге на покупку, 484,35 тенге на продажу.

Курс евро:

555,97 тенге на покупку, 561,36 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,8 тенге на покупку, 5,99 тенге на продажу.

Материал по теме Смогло ли правительство Казахстана сдержать цены на основные продукты питания

Рынок автокредитования в Казахстане впервые сравнялся с ипотекой по объему выдач, достигнув 2,4 трлн тенге. Сегмент быстро усилил позиции в рознице, хотя сейчас динамика начала меняться.