Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 марта
По состоянию на 22 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 481,88 тенге; евро – 556,79 тенге; российский рубль – 5,71 тенге; китайский юань – 70,03 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
478,74 тенге на покупку, 485,74 тенге на продажу.
Курс евро:
552 тенге на покупку, 562 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,84 тенге на покупку, 6,24 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
482,15 тенге на покупку, 484,35 тенге на продажу.
Курс евро:
555,97 тенге на покупку, 561,36 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,8 тенге на покупку, 5,99 тенге на продажу.
