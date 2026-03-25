Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 25 марта
По состоянию на 25 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 481,88 тенге; евро – 556,79 тенге; российский рубль – 5,71 тенге; китайский юань – 70,03 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
480 тенге на покупку, 487 тенге на продажу.
Курс евро:
552 тенге на покупку, 562 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,81 тенге на покупку, 6,21 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
483,22 тенге на покупку, 485,76 тенге на продажу.
Курс евро:
555,15 тенге на покупку, 560,51 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,88 тенге на покупку, 6,09 тенге на продажу.
