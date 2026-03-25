Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 25 марта

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 25 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 481,88 тенге; евро – 556,79 тенге; российский рубль – 5,71 тенге; китайский юань – 70,03 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

480 тенге на покупку, 487 тенге на продажу.

Курс евро:

552 тенге на покупку, 562 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,81 тенге на покупку, 6,21 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

483,22 тенге на покупку, 485,76 тенге на продажу.

Курс евро:

555,15 тенге на покупку, 560,51 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,88 тенге на покупку, 6,09 тенге на продажу.

