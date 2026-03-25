Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 25 марта

обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 11:16 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 25 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 481,88 тенге; евро – 556,79 тенге; российский рубль – 5,71 тенге; китайский юань – 70,03 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

480 тенге на покупку, 487 тенге на продажу.

Курс евро:

552 тенге на покупку, 562 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,81 тенге на покупку, 6,21 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

483,22 тенге на покупку, 485,76 тенге на продажу.

Курс евро:

555,15 тенге на покупку, 560,51 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,88 тенге на покупку, 6,09 тенге на продажу.

Материал по теме

Процедура банкротства перешла в цифровой формат

Почему автокредиты больше не дешевеют: ставки выросли до 22,9%, рынок замедляется. Подробнее читайте по ссылке.

Мухит Турсынали
Читайте также
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 25 января
11:16, 25 января 2026
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 25 января
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 марта
11:07, 01 марта 2026
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 марта
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 марта
11:08, 07 марта 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 марта
Читайте также
Раскрыта зарплата Магомеда Адиева в "Крыльях Советов"
11:55, Сегодня
Раскрыта зарплата Магомеда Адиева в "Крыльях Советов"
"Надо добавлять": главный тренер ВК "Куаныш" подвёл итоги регулярного чемпионата Нац. лиги
11:34, Сегодня
"Надо добавлять": главный тренер ВК "Куаныш" подвёл итоги регулярного чемпионата Нац. лиги
Стали известны все четвертьфинальные пары "Мастерса" в Майами
11:24, Сегодня
Стали известны все четвертьфинальные пары "Мастерса" в Майами
Вернётся ли Магомед Адиев в Казахстан: ответ из России
10:43, Сегодня
Вернётся ли Магомед Адиев в Казахстан: ответ из России
