Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 июня
По состоянию на 20 июня 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 488,37 тенге; евро – 559,77 тенге; российский рубль – 6,64 тенге; китайский юань – 72,15 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
484 тенге на покупку, 491 тенге на продажу.
Курс евро:
558 тенге на покупку, 568 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,24 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
487,94 тенге на покупку, 489,76 тенге на продажу.
Курс евро:
559,22 тенге на покупку, 564,36 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,36 тенге на покупку, 6,48 тенге на продажу.
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