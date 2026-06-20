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Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 июня

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 11:22 Фото: freepik
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 20 июня 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 488,37 тенге; евро – 559,77 тенге; российский рубль – 6,64 тенге; китайский юань – 72,15 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

484 тенге на покупку, 491 тенге на продажу.

Курс евро:

558 тенге на покупку, 568 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,24 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

487,94 тенге на покупку, 489,76 тенге на продажу.

Курс евро:

559,22 тенге на покупку, 564,36 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,36 тенге на покупку, 6,48 тенге на продажу.

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После снижения базовой ставки с 18% до 17% банки Казахстана начали пересматривать стоимость беззалоговых кредитов. На днях крупный участник рынка существенно улучшил условия кредитования. Насколько станут доступнее потребительские займы в дальнейшем – читайте по ссылке.

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Мухит Турсынали
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