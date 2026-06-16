Доллар по 490 тенге: ЕАБР представил новый прогноз для Казахстана

В 2026 году международные финансовые организации все чаще улучшают прогнозы по Казахстану. Свое видение экономики страны представил Евразийский банк развития, который ожидает несколько интересных сюжетов в динамике инфляции и валютного курса, сообщает Zakon.kz.

ЕАБР назвал курс доллара до 2028 года

Согласно прогнозу банка, средний курс доллара в 2026 году составит 490 тенге. В 2027 году показатель вырастет до 505 тенге, а в 2028 году – до 525 тенге за доллар.

В ЕАБР считают, что после укрепления национальной валюты в первой половине 2026 года тенге будет постепенно ослабевать, однако резкой девальвации не ожидается.

По мнению аналитиков, поддержку курсу продолжат оказывать высокая базовая ставка, привлекательность тенговых инструментов для инвесторов и относительно благоприятная ситуация на сырьевых рынках.

Для справки. Евразийский банк развития (ЕАБР) – международная финансовая организация, созданная в 2006 году. Банк финансирует инвестиционные проекты и проводит макроэкономические исследования. Участниками ЕАБР являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Почему банк верит в тенге

Аналитики ЕАБР связывают устойчивость национальной валюты сразу с несколькими факторами. Прежде всего речь идет о высокой базовой ставке, которая сохраняет привлекательность тенговых инструментов для инвесторов.

По данным банка, вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги Казахстана с начала года выросли на 21%. Высокая доходность тенговых активов остается одним из ключевых факторов поддержки курса.

Дополнительную поддержку тенге оказывает нефтяной рынок. В базовом сценарии ЕАБР средняя цена нефти Brent в 2026 году составит около 82 долларов за баррель против 69 долларов в 2025 году. Хотя после всплеска котировок во втором квартале цены постепенно нормализуются, они останутся выше прошлогодних уровней.

Положительное влияние оказывает и внешняя торговля.

В январе-марте 2026 года экспорт товаров достиг 18 млрд долларов, увеличившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт вырос на 11,8% – до 14,9 млрд долларов. В результате профицит торгового баланса составил около 3,1 млрд долларов.

Благоприятной остается и бюджетная ситуация. В первом квартале доходы государственного бюджета без учета трансфертов достигли 6,4 трлн тенге, увеличившись почти на 17% в годовом выражении. При этом республиканский бюджет был исполнен на 102%.

Что прогнозируют другие аналитики

Оценки ЕАБР выглядят более оптимистичными по сравнению с другими прогнозами.

Согласно июньскому опросу Ассоциации финансистов Казахстана, уже в июле курс доллара может достичь 498,5 тенге. Через год эксперты ожидают его на уровне 518,9 тенге.

В свою очередь участники опроса Национального банка пересмотрели прогноз на 2026 год в сторону укрепления национальной валюты. Если месяцем ранее медианная оценка составляла 515 тенге за доллар, то теперь она снижена до 498,8 тенге. На 2027 год аналитики прогнозируют средний курс на уровне 531,5 тенге за доллар, а на 2028 год – 562,5 тенге.

Таким образом, ЕАБР остается одним из самых оптимистичных прогнозистов по тенге среди крупных аналитических центров.

Казахстан перешел к "дезинфляционной траектории"

Отдельное внимание в ЕАБР уделили инфляции. Аналитики ожидают, что после всплеска последних лет рост цен в Казахстане начнет устойчиво замедляться.

Как отмечается в прогнозе банка, "снижение инфляции до 9,7% на конец 2026 года будет означать переход к дезинфляционной траектории". Замедлению инфляции продолжат способствовать жесткие денежно-кредитные условия, крепкий курс тенге, стабилизация потребительского спроса и меры по сдерживанию регулируемых цен.

"Благодаря этим факторам замедление роста цен продолжится: в 2027 году прогнозируем инфляцию 6,2% год к году, а в 2028 году – около 5,0%". ЕАБР

При этом Казахстан входит в число стран региона, где ожидается замедление роста цен. Аналогичная тенденция прогнозируется в России, Беларуси и Узбекистане. В то же время в Армении, Кыргызстане и Таджикистане инфляция, напротив, может ускориться.

Для сравнения, в 2026 году ЕАБР прогнозирует инфляцию в России на уровне 5,3%, в Беларуси – 5,8%, в Узбекистане – 6,8%, в Армении – 4,4%, в Таджикистане – 4,7%. Более высокий показатель среди стран региона ожидается только в Кыргызстане – 11,5%.

Что может помешать прогнозу

Вместе с тем в банке признают, что риски для национальной валюты сохраняются.

Одним из главных факторов неопределенности остается мировая экономика. По прогнозу ЕАБР, глобальный рост замедлится с 2,9% в 2025 году до 2,5% в 2026 году. В США экономика вырастет лишь на 1,7%, а в еврозоне – на 0,9%.

Ослабление спроса со стороны основных торговых партнеров может негативно сказаться на экспортных доходах Казахстана и поступлении валютной выручки.

Еще одним риском аналитики называют нефтяной рынок. Несмотря на текущий рост цен, в ЕАБР ожидают постепенное снижение котировок после пиковых значений первой половины 2026 года. Более слабая сырьевая конъюнктура способна оказать давление на курс тенге.

Кроме того, в ближайшие годы ожидается постепенное смягчение денежно-кредитной политики. Если в 2026 году средняя базовая ставка прогнозируется на уровне 17,3%, то в 2027 году она может снизиться до 12,7%, а в 2028 году – до 9,1%.

По мере снижения доходности тенговых инструментов привлекательность вложений в национальную валюту может уменьшаться.

Дополнительным фактором давления может стать рост импорта. По мере расширения экономики спрос на зарубежные товары, оборудование и комплектующие будет увеличиваться, что также способно влиять на валютный рынок.

Ранее мы рассказали о благоприятном прогнозе, который сделал Международный валютный фонд.