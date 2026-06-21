Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 июня

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 21 июня 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 488,37 тенге; евро – 559,77 тенге; российский рубль – 6,64 тенге; китайский юань – 72,15 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

484 тенге на покупку, 491 тенге на продажу.

Курс евро:

558 тенге на покупку, 568 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,25 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

488,4 тенге на покупку, 490,32 тенге на продажу.

Курс евро:

559,59 тенге на покупку, 564,84 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,36 тенге на покупку, 6,48 тенге на продажу.

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