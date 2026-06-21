#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 июня

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 11:08 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 21 июня 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 488,37 тенге; евро – 559,77 тенге; российский рубль – 6,64 тенге; китайский юань – 72,15 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

484 тенге на покупку, 491 тенге на продажу.

Курс евро:

558 тенге на покупку, 568 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,25 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

488,4 тенге на покупку, 490,32 тенге на продажу.

Курс евро:

559,59 тенге на покупку, 564,84 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,36 тенге на покупку, 6,48 тенге на продажу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 11:08
В Казахстане снижаются ставки по беззалоговым кредитам

Депозитный рынок страны продолжает уверенно расти. Причем граждане все чаще предпочитают хранить сбережения в тенге, а не в иностранной валюте. Почему эта тенденция важна не только для банков, но и для всей экономики – читайте по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
обмен валют
11:19, 21 февраля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 февраля
Доллар, доллары, тенге, евро, разная валюта, разные валюты, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
11:06, 21 марта 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 марта
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:15, 13 июня 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 июня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кызайбай, Графеева и Жусупов поделились эмоциями после триумфа на этапе Кубка мира в Китае
12:58, Сегодня
Кызайбай, Графеева и Жусупов поделились эмоциями после триумфа на этапе Кубка мира в Китае
Казахстан остался без медалей ГС в Монголии
12:26, Сегодня
Grand Slam в Монголии: Казахстан потерпел очередное фиаско на рейтинговом турнире
Байкамуров проиграл утешительную схватку и остался без наград ГС
11:45, Сегодня
Казахстанец Байкамуров проиграл призёру ОИ и остался без медали Ulaanbaatar GS-2026
Байкамуров в утешительном раунде ГС в Монголии
11:15, Сегодня
Казахстанец Байкамуров проиграл в четвертьфинале, но претендует на "бронзу" GS в Монголии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: