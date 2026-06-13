Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 июня

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 13 июня 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 489,33 тенге; евро – 566,3 тенге; российский рубль – 6,74 тенге; китайский юань – 72,36 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 486 тенге на покупку, 493 тенге на продажу. Курс евро: 563 тенге на покупку, 573 тенге на продажу. Курс рубля: 6,49 тенге на покупку, 6,8 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 488,93 тенге на покупку, 490,97 тенге на продажу. Курс евро: 564,56 тенге на покупку, 569,6 тенге на продажу. Курс рубля: 6,52 тенге на покупку, 6,64 тенге на продажу. Материал по теме Сколько казахстанцев любят жить в рассрочку Ранее был назван самый популярный способ хранения денег в Казахстане.

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