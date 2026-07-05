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Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 июля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 11:08 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 5 июля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 472,17 тенге; евро – 540,82 тенге; российский рубль – 6,11 тенге; китайский юань – 69,62 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

472 тенге на покупку, 479 тенге на продажу.

Курс евро:

540 тенге на покупку, 550 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,72 тенге на покупку, 6,02 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

474,69 тенге на покупку, 476,81 тенге на продажу.

Курс евро:

540,74 тенге на покупку, 546,07 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,84 тенге на покупку, 5,98 тенге на продажу.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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