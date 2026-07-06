Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 июля

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 6 июля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 472,17 тенге; евро – 540,82 тенге; российский рубль – 6,11 тенге; китайский юань – 69,62 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

471,04 тенге на покупку, 478,04 тенге на продажу.

Курс евро:

540 тенге на покупку, 550 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,7 тенге на покупку, 6 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

474,71 тенге на покупку, 476,89 тенге на продажу.

Курс евро:

540,80 тенге на покупку, 546,09 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,85 тенге на покупку, 5,98 тенге на продажу.

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