Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 июля
По состоянию на 6 июля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 472,17 тенге; евро – 540,82 тенге; российский рубль – 6,11 тенге; китайский юань – 69,62 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
471,04 тенге на покупку, 478,04 тенге на продажу.
Курс евро:
540 тенге на покупку, 550 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,7 тенге на покупку, 6 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
474,71 тенге на покупку, 476,89 тенге на продажу.
Курс евро:
540,80 тенге на покупку, 546,09 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,85 тенге на покупку, 5,98 тенге на продажу.
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