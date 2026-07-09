Что происходит с курсом тенге: ждать ли нового падения доллара

Тенге продолжает укрепляться вопреки традиционному "отпускному" спросу на инвалюту. Почему денежная единица страны набирает силу в июле 2026 года и какие факторы сейчас работают в ее пользу, выяснял Zakon.kz.

За месяц доллар подешевел к тенге более чем на 4%, а только за последние сутки потерял еще 2,76 тенге, или 0,6%. Официальный курс доллара сегодня – 467,98 тенге. Но 9 июля укрепление национальной валюты продолжается: на международном рынке Forex американская валюта на 15:00 по времени Астаны торгуется на отметке 467,5 тенге.

Нефть, продажи валюты и высокая ставка

Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) считают, что укрепление тенге происходит сразу под влиянием нескольких факторов.

Прежде всего поддержку национальной валюте оказывает рост мировых цен на нефть. Стоимость Brent всего за неделю прибавила почти 10% и приблизилась к 80 долларам за баррель после нового витка напряженности на Ближнем Востоке.

Дополнительное влияние оказывают увеличенные продажи иностранной валюты со стороны Национального банка, экспортеров и субъектов квазигосударственного сектора. Одновременно постепенно снижается спрос на валюту, а участники рынка ожидают сохранения высокой базовой ставки на ближайшем заседании Нацбанка. Еще одним позитивным фактором аналитики называют улучшение инфляционных ожиданий.

Доллар дешевеет при снижении активности рынка

Экономист Эльдар Шамсутдинов обращает внимание на еще одну особенность последних торгов. По его словам, тенге укрепляется не только к доллару, но и по всей валютной корзине.

При этом рост национальной валюты сопровождается заметным снижением активности участников рынка. С 2 июля объем торгов парой USD/KZT TOM (ТОМ – расчеты "завтра", то есть поставка валюты на следующий рабочий день. – Прим. ред.) сократился с 566,6 млн до 306,5 млн долларов, или почти на 46%. Количество сделок уменьшилось на 37,4%, тогда как курс за этот период снизился лишь на 1,3%.

По мнению экономиста, это свидетельствует скорее об ослаблении спроса на иностранную валюту, чем о резком увеличении ее предложения.

"Зона 467 тенге выступила поддержкой для доллара. Тренд пока остается в пользу тенге, однако снижение оборота и второй подряд отскок выше VWAP (Volume Weighted Average Price – средневзвешенной цены с учетом объема торгов. – Прим. ред.) показывают, что в районе 467-468 тенге предложение валюты встречает более устойчивый спрос. Ближайшее сопротивление находится в диапазоне 470-471 тенге". Эльдар Шамсутдинов

Как высокая ставка укрепляет тенге

Еще одной причиной укрепления национальной валюты финансист Арсен Темирбаев называет сохранение высокой базовой ставки Нацбанка, которая сейчас составляет 17%.

По его словам, высокая доходность тенговых инструментов делает их привлекательными для иностранных инвесторов. Они продают валюту, покупают тенге и вкладывают средства в государственные ценные бумаги и другие финансовые инструменты с высокой доходностью.

В результате объем вложений нерезидентов в ГЦБ РК вырос на 82% по итогам 2025 года до 2 триллионов тенге.

"Высокая доходность активов в тенге запускает механизм Сarry Тrade. Иностранные инвесторы продают валюту и покупают тенге, чтобы заработать на высокой процентной ставке. Это увеличивает спрос на национальную валюту и способствует ее укреплению". Арсен Темирбаев

В качестве примера финансист приводит ситуацию осени 2025 года.

В ноябре условный зарубежный инвестор мог приобрести краткосрочные ноты Национального банка или государственные ценные бумаги при курсе около 512 тенге за доллар и базовой ставке 18%. По оценке эксперта, спустя восемь месяцев реальная доходность таких вложений составила около 6,6%, а после обратной конвертации по курсу порядка 469 тенге за доллар инвестор дополнительно получил еще около 8,4% прибыли только за счет укрепления тенге.

Что говорит Нацбанк

В Национальном банке неоднократно подчеркивали, что не устанавливают целевой курс тенге и не прогнозируют его дальнейшую динамику. Вместе с тем еще в мае глава Нацбанка Тимур Сулейменов предупреждал, что летом возможны сезонные колебания курса из-за периода отпусков и традиционного роста спроса населения и бизнеса на иностранную валюту.

По его словам, такие изменения должны носить краткосрочный характер.

"Учитывая сезонный характер внутренних факторов, благоприятный внешний фон, существенных предпосылок для значительного изменения обменного курса в текущих условиях не наблюдается". Глава Нацбанка

Подводя итоги, отметим: ситуация на валютном рынке развивается даже лучше этих ожиданий. Насколько долгосрочным окажется этот тренд, во многом будет зависеть от дальнейшей динамики нефтяного рынка, решений регулятора и ситуации на мировых финансовых площадках.

Ранее мы сообщили, что дополнительную поддержку тенге может оказать цена нефти, которая резко подскочила в эти дни на фоне напряженности в Персидском заливе.