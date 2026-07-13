Подорожает ли доллар после решения Нацбанка Казахстана

Нацбанк отменяет обязательную продажу части валютной выручки квазигосударственными компаниями, хотя эта мера почти два года использовалась для поддержки валютного рынка. Отразится ли это решение на курсе доллара, разбирался Zakon.kz.

Почему Нацбанк решил отказаться от антикризисной меры

Во время резких колебаний курса национальной валюты государства нередко прибегают к временным ограничениям на валютном рынке. Один из самых распространенных инструментов – обязательная продажа экспортерами части валютной выручки. Это позволяет увеличить предложение иностранной валюты, снизить ажиотажный спрос и стабилизировать курс.

Именно такую меру Казахстан ввел в конце 2024 года. Квазигосударственные компании обязали продавать на внутреннем рынке 50% своей валютной выручки, чтобы поддержать тенге в период повышенной волатильности.

10 июля 2026 года председатель Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что регулятор совместно с правительством принял решение отказаться от этого требования. По его словам, сейчас, когда ситуация на валютном рынке стабилизировалась, экономика демонстрирует устойчивость, а состояние платежного баланса не вызывает опасений, необходимость в административной поддержке валютного рынка отпала.

При этом глава Нацбанка отметил, что при необходимости этот механизм может быть вновь задействован.

На чем основана уверенность?

Главный вопрос, который возникает сегодня: если квазигоскомпании будут продавать меньше валюты, не приведет ли это к дефициту долларов на рынке?

В Нацбанке считают, что таких рисков сейчас нет.

"Экономика сильна. Платежный баланс у нас в прошлом году был дефицитный, в этом году, скорее всего, будет профицитный. Это очень хороший макроэкономический показатель. Уровень импорта сохраняется примерно на тех же уровнях, соответственно, огромного дополнительного спроса на валюту мы также не наблюдаем". Тимур Сулейменов

По словам главы НБРК, курс тенге продолжает формироваться рынком, а экономика сегодня демонстрирует достаточно устойчивые показатели, чтобы не ожидать резких колебаний.

Как же после этого повел себя валютный рынок? Судя по первым рыночным данным, заявление Нацбанка действительно не вызвало заметной реакции.

По состоянию на утро 13 июля на Forex доллар торговался около 477 тенге, а в обменных пунктах курс покупки составлял 474,7 тенге, продажи – 478,7 тенге. То есть рынок фактически проигнорировал новость.

Красноречивые цифры

Финансист Арсен Темирбаев напоминает, что требование о принудительной продаже валютной выручки неоднократно менялось.

2020 год – введена обязательная конвертация;

начало 2023 года – обязательной продаже подлежало 75% валютной выручки;

февраль 2023 года – 50%;

июль 2023 года – 30%;

август 2023 года – действие нормы приостановлено;

ноябрь 2024 года – требование вновь повышено до 50%;

июль 2026 года – принято решение снова отказаться от этой меры.

По словам Арсена Темирбаева, сама отмена нормы вовсе не означает, что предложение валюты резко сократится.

"Говорить, что квазигоссектор перестанет продавать валюту, – глупо. Им все равно приходится продавать свою валютную выручку, потому что у них расходы в тенге. Это инвестиции, закуп оборудования, текущая деятельность". Арсен Темирбаев

В качестве дополнительного аргумента финансист приводит статистику Нацбанка и Казахстанской фондовой биржи KASE. По данным регулятора, только в июне объем продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 423 млн долларов. В то же время объем торгов иностранными валютами на спот-рынке KASE за январь-май 2026 года достиг 35,1 трлн тенге, или почти 74 млрд долларов в эквиваленте.

"Это показывает, что даже при всей значимости продаж квазигоссектора они составляют лишь небольшую часть общего оборота валютного рынка". Арсен Темирбаев

Вербальная интервенция Нацбанка

Похожей точки зрения придерживается экономист Тулеген Аскаров.

По его словам, на первый взгляд решение Нацбанка отменить требование об обязательной продаже 50% валютной выручки квазигосударственными компаниями выглядит как фактор, способный ослабить тенге. Логика проста: если на рынок поступает меньше валюты, ее дефицит должен привести к росту курса доллара. Однако в реальности этот механизм работает гораздо сложнее.

Национальный банк сохраняет широкий набор инструментов, позволяющих сглаживать колебания валютного рынка. Это и операции с активами Национального фонда, и механизм зеркалирования, и другие инструменты регулирования ликвидности. Поэтому само по себе решение об отмене обязательной продажи валютной выручки не означает отказа регулятора от возможности влиять на ситуацию на рынке.

"Я бы назвал этот шаг настоящей вербальной интервенцией – сигналом участникам рынка о том, что фундаментальных причин для резких колебаний курса сейчас нет". Тулеген Аскаров

Поэтому отмена требования сама по себе вряд ли станет фактором заметного ослабления тенге. Гораздо большее влияние на динамику курса, как и прежде, будут оказывать внешняя конъюнктура, цены на нефть и глобальная ситуация на финансовых рынках.

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