Доллар дешевеет: кто-то радуется, а кто-то нет

В 2026 году тенге укрепился к доллару более чем на 5%. Для многих казахстанцев это означает более дешевые импортные товары и более дешевые отпуска за границей, для других, как ни странно, – реальное снижение доходов. Почему сильный тенге не может быть выгодным для всех, выяснял Zakon.kz.

Крепкий тенге радует покупателей...

Как считает экономист Руслан Султанов, сам по себе крепкий или слабый курс нельзя считать ни хорошим, ни плохим. Все зависит от того, с какой стороны человек или компания сталкиваются с валютным рынком.

Например, импортеры покупают продукцию за доллары, но при снижении его курса тратят меньше тенге. В результате у них появляется возможность снизить цены или увеличить собственную прибыль. По той же причине дешевле могут обходиться бытовая техника, лекарства, автомобили, обучение за рубежом и различные зарубежные сервисы, оплачиваемые в иностранной валюте.

"Крепкий тенге – это когда за доллар или евро приходится отдавать меньше тенге, чем раньше. У валюты становится больше покупательной способности за границей и в импорте". Руслан Султанов

Кроме того, укрепление национальной валюты сдерживает импортируемую инфляцию, а значит, со временем может способствовать и снижению стоимости кредитов.

...но расстраивает экспортеров

Если покупатели выигрывают, то для экспортеров ситуация складывается иначе.

"Экспортер нефти или зерна конвертирует выручку по более низкому курсу, чем рассчитывал – на счету оказывается меньше денег". Руслан Султанов

Неоднозначным остается влияние и на государственный бюджет. С одной стороны, снижаются поступления от экспортной выручки, пересчитанной в тенге. С другой – дешевле обходится обслуживание внешнего долга, номинированного в иностранной валюте.

Иными словами, укрепление национальной валюты одновременно уменьшает одни бюджетные доходы и сокращает другие расходы.

Почему инвесторы выбирают тенге

В последние недели активно обсуждается и так называемый керри-трейд. Его суть заключается в том, что инвесторы занимают деньги в странах с низкими процентными ставками, а затем вкладывают их в инструменты, приносящие более высокую доходность.

По словам Руслана Султанова, такой механизм давно применяется во многих странах и не является особенностью Казахстана.

Главный риск возникает тогда, когда процентные ставки начинают снижаться или меняется направление движения курса. В этом случае инвесторы могут быстро вывести капитал.

"Остается надеяться, что риск не сыграет, а для этого нужна макроэкономическая стабильность и постепенность в решениях Нацбанка". Руслан Султанов

Слабый тенге выгоден и многим другим категориям, – уверяет экономист. Например, валютным дилерам и обменникам выгодна не сила и не слабость сама по себе, а движение курса – разница покупки-продажи растет именно в моменты паники, так что часть игроков объективно заинтересована в волатильности.

"Курс реагирует не только на цифры, но и на настроения: если люди массово скупают доллары, увидев панику вокруг, тенге слабеет уже от одних ожиданий – это называют спровоцированным "самосбывающимся" пророчеством, и механизм реальный". Руслан Султанов

Казахстанцы выбирают тенге

Доверие к национальной валюте подтверждают данные банковского сектора страны. На 1 июня 2026 года вклады населения в казахстанских банках впервые превысили 29 трлн тенге. За месяц они выросли на 2,5%, а за год – на 18%.

Экономист связывает такую динамику с тем, что ставки по тенговым депозитам остаются выше инфляции, а курс национальной валюты в последнее время демонстрирует относительную стабильность.

"Чем больше средств остается в тенговой системе, тем устойчивее чувствует себя сама валюта." Руслан Султанов

Что все это значит для нашего кошелька

Для большинства казахстанцев укрепление тенге означает более выгодные покупки импортных товаров, более доступные зарубежные поездки, обучение и подписки на иностранные сервисы. Однако если доход человека напрямую зависит от экспортной выручки компании, укрепление национальной валюты может привести к снижению доходов или уменьшению премий.

"Спрашивать, какой курс полезнее, все равно что спрашивать, полезен ли дождь: смотря кто с зонтом". Руслан Султанов

Именно поэтому курс тенге нельзя оценивать однозначно. Для покупателей, вкладчиков и тех, кто регулярно оплачивает товары и услуги в иностранной валюте, его укрепление чаще становится преимуществом. Для экспортеров ситуация складывается иначе. Поэтому любые изменения курса всегда важно рассматривать через то, как они влияют на конкретного человека, бизнес и экономику страны в целом.

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