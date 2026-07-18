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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 июля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 11:11 Фото: freepik
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 18 июля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 470,53 тенге; евро – 539,07 тенге; российский рубль – 5,97 тенге; китайский юань – 69,38 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

468 тенге на покупку, 475 тенге на продажу.

Курс евро:

535 тенге на покупку, 545 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,72 тенге на покупку, 5,92 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

471,29 тенге на покупку, 473,51 тенге на продажу.

Курс евро:

537,64 тенге на покупку, 542,97 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,67 тенге на покупку, 5,81 тенге на продажу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 11:11
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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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