Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 июля

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 25 июля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 475,98 тенге; евро – 542,63 тенге; российский рубль – 6,1 тенге; китайский юань – 70,25 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 470,01 тенге на покупку, 477,01 тенге на продажу. Курс евро: 533,03 тенге на покупку, 543,03 тенге на продажу. Курс рубля: 5,7 тенге на покупку, 6,11 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 472,09 тенге на покупку, 474,8 тенге на продажу. Курс евро: 538,25 тенге на покупку, 543,68 тенге на продажу. Курс рубля: 5,69 тенге на покупку, 5,84 тенге на продажу. Материал по теме Что даст казахстанцам новое снижение базовой ставки – мнения экспертов Импортная инфляция: какие российские продукты могут подорожать в Казахстане.

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