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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 июля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 11:14 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 25 июля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 475,98 тенге; евро – 542,63 тенге; российский рубль – 6,1 тенге; китайский юань – 70,25 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

470,01 тенге на покупку, 477,01 тенге на продажу.

Курс евро:

533,03 тенге на покупку, 543,03 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,7 тенге на покупку, 6,11 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

472,09 тенге на покупку, 474,8 тенге на продажу.

Курс евро:

538,25 тенге на покупку, 543,68 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,69 тенге на покупку, 5,84 тенге на продажу.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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