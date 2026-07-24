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Спорт

Концерт Канье Уэста изменил планы "Кайрата": где пройдет матч еврокубков

Центральный стадион Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 18:48 Фото: Instagram/f.c.kairat
Сегодня, 24 июля 2026 года, пресс-служба футбольного клуба "Кайрат" распространила официальное заявление касательно переноса матча третьего квалификационного раунда еврокубков, сообщает Zakon.kz.

Как следует из заявления алматинского клуба, "в связи с проведением 14 августа концерта Канье Уэста на Центральном стадионе города Алматы, который приходится на период проведения домашнего матча третьего квалификационного раунда еврокубков, домашняя арена ФК "Кайрат" будет недоступна для организации и проведения встречи".

"Учитывая сложившиеся обстоятельства и плотный календарь еврокубкового противостояния, клуб обратился в УЕФА с просьбой о переносе места проведения потенциального домашнего матча третьего квалификационного раунда. По итогам рассмотрения данного обращения проведение встречи было согласовано в Туркестане на стадионе "Туркестан Арена".Пресс-служба ФК "Кайрат"

Болельщикам пообещали, что информация о дате и времени проведения матча, а также старте продажи билетов будет опубликована дополнительно, после определения дальнейшего еврокубкового пути команды.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 18:48
Спрос превзошел ожидания: продажи билетов на концерт Канье Уэста в Алматы открыли раньше срока

17 июля 2026 года стало известно, что 49-летний американский рэпер Ye, более известный как Канье Уэст, впервые выступит в Казахстане. Отмечалось, что свое феерическое шоу музыкант представит совсем скоро: 14 августа на Центральном стадионе Алматы. Но в ФК "Кайрат" заявили, что дата проведения мероприятия не была согласована организаторами концерта с клубом, который проводит домашние матчи на этой арене и продолжает участие в еврокубковых турнирах.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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