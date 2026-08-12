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Финансы

Почему август – лучшее время для покупки долларов: мнения экспертов

Обмен валют, обменник, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:29 Фото: pixabay
Конец лета традиционно благоприятен для курса тенге: в этот период поддержку ему оказывают налоговые платежи компаний и конвертация экспортной выручки. В этом году национальной валюте также помогают высокие цены на нефть и внешняя конъюнктура, сообщает Zakon.kz.

На сколько упал доллар за год

По состоянию на 12 августа доллар торгуется на уровне 465,74 тенге. Год назад, 12 августа 2025 года, его стоимость составляла 542,66 тенге. Таким образом, за год американская валюта подешевела на 76,92 тенге, или 14,2%.

За последние полгода доллар потерял почти 6%, за месяц – около 2%, а за последнюю неделю – примерно 1%.

Экономист Руслан Султанов считает, что национальная валюта сохранит относительно сильные позиции до конца августа: средний курс USD/KZT ожидается на уровне 470,5 тенге, а годовая инфляция может замедлиться до 9,9%.

Однако осенью ситуация может измениться, считает эксперт.

"Укрепление тенге пока не переносится на весь оставшийся год. Базовый сценарий предполагает 486 тенге в сентябре и 499,7 в октябре. Затем ожидается некоторое укрепление: 496,6 в ноябре и 494,2 тенге за доллар в декабре".Руслан Султанов

курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:29

Фото: Zakon.kz

Инфляция упадет и даст тенге передышку

В июле годовая инфляция замедлилась до 10,2%, а месячная составила 0,6%. Согласно анализу Национального бюро экономических исследований, далее возможно снижение годового роста цен:

  • август – 9,9%;
  • сентябрь – 9,5%;
  • октябрь – 9,8%;
  • ноябрь – 9,6%;
  • декабрь – 9,4%.
"Здесь важнее посмотреть внутрь общей цифры. К декабрю продовольственная инфляция, согласно прогнозу, замедлится до 8,0%. При этом непродовольственные товары останутся на уровне 10,3%, услуги на 10,4%".Руслан Султанов

То есть переход общей инфляции в однозначную зону будет происходить прежде всего за счет продовольствия. Ценовое давление в других сегментах сохранится заметно выше.

В силу тенге верят все аналитики

Недавний опрос Ассоциации финансистов Казахстана показал, что и другие эксперты также оптимистично оценивают перспективы национальной валюты.

Средний прогноз курса доллара на начало сентября снизился до 480,2 тенге против 483,3 тенге месяцем ранее. На горизонте 12 месяцев ожидания также улучшились: с 520,4 до 512,2 тенге за доллар.

Финансовый аналитик Арсен Темирбаев считает, что в ближайшее время условия останутся благоприятными для тенге.

"Мы видим, что цена на нефть марки Brent снова подскочила до 90 долларов за баррель. Это значит, что в страну продолжится поступление экспортной выручки. И, если не возникнет серьезных внешних потрясений, доллар вполне может торговаться в пределах 470-475 тенге".Арсен Темирбаев

Покупать доллары сейчас или подождать?

В целом специалисты считают нынешний август хорошим временем для покупки долларов, но с оговорками. Так, финансовый консультант Аман Алимбаев предлагает учитывать не только прогноз курса, но и доходность тенговых инструментов. Если депозит приносит 15% годовых, а долларовый инструмент – 4%, тенге должен ослабнуть примерно на 10,6% за год, чтобы результаты сравнялись.

"Не стоит переводить весь капитал в доллары из-за ожидания девальвации или оставлять все в тенге ради высокой ставки".Аман Алимбаев

Сейчас доллар стоит 465,74 тенге, но большинство прогнозов указывает на его подорожание осенью. Поэтому тем, кому нужна валюта для обучения, переезда, покупки зарубежной недвижимости или других расходов в долларах, откладывать покупку до осени рискованно.

А вот для тех, кто выбирает валюту именно как способ сохранить или приумножить сбережения, одного ожидания роста курса недостаточно.

Главный ориентир здесь – разница в доходности. Если ожидаемый рост доллара окажется выше дохода, который можно получить в тенге, валюта выиграет. Если нет – тенговый депозит остается более выгодным вариантом.

Ранее мы рассказали, реально ли "обмануть" инфляцию и жить комфортно, не обращая внимания на рост цен.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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