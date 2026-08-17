Нацбанк Казахстана объявил о выпуске монеты из серебра

В Казахстане появится коллекционная монета, посвященная новой Конституции РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 17 августа 2026 года, объявили в пресс-службе монетарного регулятора:

"Национальный банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционную монету "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ" из серии монет "Выдающиеся события и люди".

О коллекционной монете

Монета посвящена Конституции РК, принятой на республиканском референдуме 15 марта текущего года. Новый Основной закон вступил в силу 1 июля и заложил основы нового этапа конституционного развития страны.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы с золочением, с применением технологии интерференционного радужного покрытия, массой 31,1 грамма, размером 35х45 мм, качеством изготовления "proof", номиналом 1 000 тенге, тиражом изготовления 1 000 (одна тысяча) штук.

Изображение монеты

Уточняется, что реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин Нацбанка с 19 августа.

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны". Пресс-служба НБК

Отмечается, что монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

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20 июля 2026 года сообщалось, что Нацбанк Казахстана показал новую коллекционную монету с ярким дизайном. Она выпущена в рамках серии "Природные жемчужины Казахстана" и изготовлена из серебра 925-й пробы с применением современных технологий цветной печати и интерференционного радужного покрытия.