#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
464.02
536.18
5.54
Финансы

Нацбанк Казахстана объявил о выпуске монеты из серебра

Коллекционные монеты Национального Банка РК, коллекционные монеты Нацбанка РК, коллекционная монета, нацвалюта РК, национальная валюта РК, инвестиционные монеты, инвестиционная монета, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 16:06 Фото: Zakon.kz
В Казахстане появится коллекционная монета, посвященная новой Конституции РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 17 августа 2026 года, объявили в пресс-службе монетарного регулятора:

"Национальный банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционную монету "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ" из серии монет "Выдающиеся события и люди".

О коллекционной монете

Монета посвящена Конституции РК, принятой на республиканском референдуме 15 марта текущего года. Новый Основной закон вступил в силу 1 июля и заложил основы нового этапа конституционного развития страны.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы с золочением, с применением технологии интерференционного радужного покрытия, массой 31,1 грамма, размером 35х45 мм, качеством изготовления "proof", номиналом 1 000 тенге, тиражом изготовления 1 000 (одна тысяча) штук.

Изображение монеты

монета, коллекционная, Конституция РК, Нацбанк, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 16:06

Фото: nationalbank.kz

Уточняется, что реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин Нацбанка с 19 августа.

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны".Пресс-служба НБК

Отмечается, что монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 16:06
Нацбанк сделал важное предупреждение о банкнотах в 2000, 5000 и 10 000 тенге

20 июля 2026 года сообщалось, что Нацбанк Казахстана показал новую коллекционную монету с ярким дизайном. Она выпущена в рамках серии "Природные жемчужины Казахстана" и изготовлена из серебра 925-й пробы с применением современных технологий цветной печати и интерференционного радужного покрытия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК
18:15, 25 августа 2025
Нацбанк выпустил коллекционные монеты к 30-летию Конституции
Коллекционные монеты Национального Банка РК, коллекционные монеты Нацбанка РК, коллекционная монета, нацвалюта РК, национальная валюта РК, инвестиционные монеты, инвестиционная монета
10:07, 15 декабря 2025
Нацбанк Казахстана объявил о выпуске новых монет
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
11:07, 26 августа 2024
Нацбанк Казахстана выпускает новые монеты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арина Соболенко
16:17, Сегодня
"Он умолял меня с ним сыграть": Соболенко о миксте с Джоковичем на US Open
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
16:01, Сегодня
Борец из Японии не пустил казахстанца Ерасыла Мусана в четвертьфинал чемпионата мира
МФК &quot;Семей&quot; объявил об уходе Азамата Аселкана с поста генерального директора
15:46, Сегодня
МФК "Семей" объявил об уходе Азамата Аселкана с поста генерального директора
Жанибек Алимханулы на ринге
15:28, Сегодня
"Тёмная сторона спорта": эксперты TalkSport о назначении боя за титул Шираз - Алимханулы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: