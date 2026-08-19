США оценили Казахстан: в центре внимания – урожай пшеницы

Казахстан получил благоприятную оценку урожая пшеницы от экспертов из Америки. Пока Европа теряет урожай из-за жары и засухи, наша страна сохраняет хорошие запасы влаги и может стать "спасителем" Старого Света, сообщает Zakon.kz.

Мировой урожай: есть проблемы

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в августовском отчете World Agricultural Production оценивает мировое производство пшеницы в 2026/27 маркетинговом году примерно в 820 млн тонн. Это ниже июльской оценки на 2,85% и на 0,67% меньше предыдущего года.

За общей цифрой скрывается очень неоднородная картина. Китай и Индия сохраняют высокие объемы производства – 141 и 121 млн тонн, соответственно. Россия остается крупнейшим производителем среди стран бывшего СССР с прогнозом 88,5 млн тонн, хотя ее оценка также снижена. Украина, напротив, получила повышение прогноза до 24 млн тонн.

Особенно сильно изменились прогнозы по другим крупным производителям. Для Турции USDA повысило оценку сразу на 33,9% за месяц – до 22,5 млн тонн, для Ирана – на 18,5%, до 16 млн тонн. Для США прогноз снижен на 22,9%, Австралии – на 22,2%, Аргентины – на 24,7%, Канады – на 12,4%.

В Бразилии причина снижения урожая другая. USDA ожидает 6,1 млн тонн пшеницы – на 9% меньше июльской оценки и на 23% меньше прошлого года. Фермеры сокращают площади из-за низких цен и высоких затрат, прежде всего на удобрения. Дополнительный риск создает развивающийся Эль-Ниньо. В результате страна может получить самый маленький урожай пшеницы с 2019/20 маркетингового года.

Но наиболее показательная история сейчас складывается в ЕС.

Европе не хватило воды в самый нужный момент

USDA снизило оценку производства пшеницы в Евросоюзе до 136 млн тонн из-за продолжительной жары и сухой погоды. В июле, когда пшеница проходила поздние стадии налива зерна и высыхания, растения в западной части Европы испытывали нехватку влаги.

Особенно пострадала Франция: ее прогноз производства снижен на 5% за месяц. Сокращена также оценка урожая в Венгрии. При этом Болгария получила повышение прогноза после поступления новых данных, а страны Балкан в целом оказались менее затронуты неблагоприятной погодой. Спутниковые данные NDVI по французским посевам показывают быстрое высыхание растительности на фоне высоких температур и низких осадков.

Именно на этом фоне пересмотр прогноза Казахстана выглядит особенно заметно.

Фото: USDA

Казахстану добавили миллион тонн

USDA повысило оценку производства казахстанской пшеницы на 2026/27 маркетинговый год с 15 до 16 млн тонн. Это на 7% больше июльского прогноза.

Причем американское ведомство указало, что площадь под пшеницу в РК осталась на уровне 12 млн га. Весь пересмотр произошел за счет урожайности: прогноз повышен с 1,25 до 1,33 тонны с гектара.

USDA прямо связывает это с погодой.

"С начала вегетационного периода в Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях выпало достаточно осадков, благодаря чему в почве сохранились необходимые запасы влаги. Спутниковый NDVI показывает состояние растительности выше среднего, что указывает на хорошие перспективы урожайности". USDA

Значение погодных условий на севере становится понятнее, если посмотреть на структуру производства.

Фото: USDA

По карте USDA, составленной на основе средней урожайности за 2023-2025 годы, Костанайская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области вместе дают 79% производства пшеницы в стране.

Поэтому нынешняя погода в этих трех областях имеет для общего урожая гораздо большее значение, чем ситуация в большинстве остальных регионов. Именно их USDA выделяет в качестве основных северных зернопроизводящих областей, где достаточная влажность поддержала развитие посевов.

Пока Европа теряет часть урожая из-за жары и дефицита влаги, а Бразилия – из-за сокращения посевов, Казахстан оказался в противоположной ситуации: погода позволила USDA повысить оценку урожайности еще до завершения уборочной кампании.

Первые результаты уборки лучше прошлогодних

Первые данные с полей подтверждают более высокую урожайность, которую ранее заложил в прогноз USDA. По состоянию на 14 августа 2026 года зерновые были убраны с 1,9 млн га, или 12,5% площади. Годом ранее на ту же дату было убрано 1 млн га, или 6,1%. Средняя урожайность составила 16,4 ц/га против 14,8 ц/га годом ранее, сообщил Минсельхоз РК.

По пшенице на раннем этапе разрыв оказался еще заметнее. Валовой сбор достиг 461,2 тыс. тонн, а средняя урожайность составила 19,1 ц/га против 13,7 ц/га на аналогичную дату прошлого года.

Но эти цифры пока нельзя считать показателем всего урожая. Уборочная только набирает ход, а полученная урожайность отражает результаты на уже убранных площадях.

Казгидромет дает более осторожный прогноз

По окончательному прогнозу Казгидромета, урожайность яровой пшеницы в 2026 году в основных зерносеющих регионах в основном ожидается около среднемноголетних значений. Для Акмолинской области прогноз составляет 11,1-13,1 ц/га, Костанайской – 10,9-12,9 ц/га, Северо-Казахстанской – 15,6-17,6 ц/га.

В Павлодарской и Карагандинской областях ожидается 9,0-11,0 ц/га, в Абайской – 11,2-13,2 ц/га, Актюбинской и Западно-Казахстанской – по 8,6-10,6 ц/га. В Восточно-Казахстанской области урожайность также прогнозируется около среднемноголетней, однако в Глубоковском и Катон-Карагайском районах ожидается выше нормы – 22,4-24,4 и 20,4-22,4 ц/га, соответственно.

Получается важное расхождение в оценках: фактические первые намолоты выглядят лучше прошлогодних, так что прогноз синоптиков, скорее всего, будет пересмотрен.

Аномальная жара нам не помешала

Еще до начала массовой уборки Минсельхоз оценивал состояние посевов в основных зерносеющих регионах. Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщал, что в Костанайской области и большей части Северо-Казахстанской области прошли дожди, которые нивелировали последствия засухи.

По его словам, 96% посевов находились в хорошем и удовлетворительном состоянии, а погибших посевов практически не было. При этом в части Акмолинской и Карагандинской областей сохранялись последствия засухи.

Поэтому нынешние результаты уборки дают основания для оптимизма, но окончательные выводы делать еще рано. Основная часть урожая пока остается в поле.

Казахстан наращивает экспорт и укрепляет позиции в Европе

Параллельно с уборкой сохраняется высокий спрос на казахстанское зерно. По данным правительства РК, с сентября 2025 года по 17 июля 2026 года Казахстан экспортировал 13,5 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте – на 12,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона.

На отдельных направлениях рост был еще заметнее: экспорт в Афганистан увеличился на 59%, в Кыргызстан – примерно на 40%, в Туркменистан – на 34%, в Узбекистан – на 37%.

Отдельно Казахстан усиливает позиции на европейском рынке твердой пшеницы – дурума.

По статистике Еврокомиссии, в 2025/26 маркетинговом году страны ЕС импортировали 2,058 млн тонн дурума (твердая пшеница. – Прим. ред.). На Казахстан пришлось 393 523 тонны, или 20,3% всего объема. Больше поставила только Канада – 1,085 млн тонн, или 56,1%.

Таким образом, пока USDA повышает прогноз урожайности Казахстана, первые результаты уборки выглядят лучше прошлогодних, а экспортная статистика показывает устойчивый внешний спрос. Но главный показатель сезона – результат массовой уборки – еще впереди.

Ранее свое видение о причинах рекордных урожаев последних лет высказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.