Запрет на посещение казино госслужащим, худший урожай пшеницы – главное за день

Госслужащим запретили посещать игорные заведения, худший урожай пшеницы за три года собрали аграрии. Заместитель премьер-министра высказался о приезде Путина на Межрегиональный форум приграничного сотрудничества Казахстана и России. Главные события 7 ноября – в подборке Zakon.kz.

Запрет на посещение казино госслужащим

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ. В нем говорится, что военнослужащий должен воздерживаться от посещения игорного заведения, за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей. Аналогичные поправки вносятся в Этический кодекс государственных служащих и в Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы РК.

Худший урожай пшеницы

В Казахстане собрали худший урожай пшеницы за три года. Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства РК заявил, что, несмотря на сложный для фермеров год, казахстанцы без хлеба не останутся.

Приезд Путина в Казахстан

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве высказался о приезде Владимира Путина на Межрегиональный форум приграничного сотрудничества Казахстана и России. По его словам, этот визит пойдет на пользу двум странам.

Также Жумангарин прокомментировал скандальный заголовок в СМИ, где Казахстан назвали задним двором Путина.

ЧП на шахте Костенко

Тело последнего погибшего на шахте им. Костенко подняли на поверхность. Уже известно имя погибшего. Это Александр Валерьевич Прокудин, горнорабочий очистного забоя.

Бренд "алматинский апорт"

Казахстан официально запатентовал бренд "алматинский апорт". Теперь предстоит закрепить его на международной арене.

Нацпроект "Доступный интернет"

Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал постановление об утверждении Нацпроекта "Доступный интернет". Цель проекта – обеспечение населения широкополосным доступом ко Всемирной сети со скоростью не менее 100 Мбит/с. Проект охватывает период c 2024 по 2027 год. На его реализацию будет использовано более 1,5 трлн тенге.

МИД Израиля о ситуации на Ближнем Востоке

Заместитель генерального директора МИД Израиля по Евразии и Балканам Симона Гальперин обозначила официальную позицию Израиля по ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы не воюем с палестинцами, мы воюем с ХАМАС", – Симона Гальперин.

Также в МИД Израиля отреагировали на выделение Казахстаном миллиона долларов Палестине. Израиль не возражает против выделения помощи палестинцам. За последние годы палестинцы получили больше всего гумпомощи от разных международных организаций и стран, нежели другие государства.

Стало известно, почему казахстанцы не могут выехать из Газы.

Школьник погиб под колесами акимовской машины

В социальных сетях появилась информация, что школьник погиб под колесами авто, якобы принадлежащего акиму Коксуского сельского округа Кербулакского района Жетысуской области. В полиции сообщили, что по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится досудебное расследование. Что известно о подозреваемой – читайте здесь.

Мир

Более 50 тысяч римских монет нашли у берегов Италии. Найденные древнеримские монеты называются фоллисами – бронзовыми монетами, введенными около 294 г. н.э. в результате денежной реформы бывшего римского императора Диоклетиана. Все монеты находятся в исключительной сохранности. Даже на тех нескольких монетах, которые были повреждены, сохранились разборчивые надписи.

Ученые заявили, что им удалось обнаружить самую древнюю черную дыру, которая может объяснить загадки Вселенной. Эта дыра образовалась через 470 млн лет после Большого взрыва.

Также ученые раскрыли загадку египетского Сфинкса.

Из-за смога в столице Индии закрыли школы и ограничили движение. Смог для Нью-Дели – привычное явление, он образуется каждый год. Но в 2023 году уровень загрязнения воздуха в индийской столице достиг невиданных масштабов. Ситуацию усложняет то, что сейчас крестьяне в окрестностях города жгут костры, расчищая поля – это продлится до 15 ноября. Кроме того, впереди индуистский праздник огня Дивали, который отмечают, зажигая свечи, лампы и костры – в этом году его будут отмечать 12 ноября. Зимой проблема может усугубиться.

Спорт

Более 50 тиффози футбольного клуба "Милан" напали на болельщиков французского ПСЖ в преддверии поединка между этими командами в Лиге чемпионов УЕФА.

Казахстанские теннисистки стартовали с победы на чемпионате мира среди юниорок.



Лидера сборной Бразилии и мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора выбрали лучшим игроком Ла Лиги.

Казахстанские футболисты начали подготовку к двум решающим матчам квалификации на Евро-2024.

