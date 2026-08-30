Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 августа

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 30 августа 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 464,54 тенге; евро – 540,95 тенге; российский рубль – 5,44 тенге; китайский юань – 69,11 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 460 тенге на покупку, 467 тенге на продажу. Курс евро: 533 тенге на покупку, 543 тенге на продажу. Курс рубля: 5,15 тенге на покупку, 5,35 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 463,3 тенге на покупку, 465,47 тенге на продажу. Курс евро: 535,63 тенге на покупку, 540,75 тенге на продажу. Курс рубля: 5,23 тенге на покупку, 5,37 тенге на продажу. Материал по теме Почему цены на мясо в Казахстане обгоняют инфляцию – разбор рынка Декларация о доходах и имуществе: нужно ли казахстанцам указывать подаренную квартиру.

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