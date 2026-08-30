Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 августа
По состоянию на 30 августа 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 464,54 тенге; евро – 540,95 тенге; российский рубль – 5,44 тенге; китайский юань – 69,11 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
460 тенге на покупку, 467 тенге на продажу.
Курс евро:
533 тенге на покупку, 543 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,15 тенге на покупку, 5,35 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
463,3 тенге на покупку, 465,47 тенге на продажу.
Курс евро:
535,63 тенге на покупку, 540,75 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,23 тенге на покупку, 5,37 тенге на продажу.
Материал по теме
Декларация о доходах и имуществе: нужно ли казахстанцам указывать подаренную квартиру.