Курс доллара сильно изменится: Нацбанк дал прогноз до конца года

2026 год проходит под знаком крепкого тенге. Однако осенью ситуация на валютном рынке может измениться, предупреждают казахстанские финансовые аналитики. Каким они видят курс доллара до конца года и что может повлиять на него, выяснил Zakon.kz.

Доллар дешевеет и в прогнозах, и на деле

За 12 месяцев – с 31 августа 2025 года по 31 августа 2026 года – доллар подешевел с 538,54 до 464,77 тенге. За год американская валюта потеряла 73,77 тенге, или 13,7%.

Для годовой динамики это существенное и неожиданное изменение курса, которое влияет и прогнозы специалистов.

Так, в свежем макроэкономическом опросе Нацбанка, в котором участвовали 15 аналитиков и финансовых организаций, среднегодовой курс доллара в 2026 году теперь ожидается на уровне 490 тенге. В предыдущем опросе аналитики называли 500 тенге.

Изменились и ожидания на следующие годы. В 2027 году средний курс прогнозируется на уровне 516,2 тенге против прежних 532,1, а в 2028-м – 562,2 тенге против 566,6.

Финансист Арсен Темирбаев обращает внимание на важную оговорку: речь идет не о прогнозе Нацбанка, а только о медиане ожиданий профессиональных участников рынка. Цифру "490 тенге" не стоит воспринимать как ориентир, который Нацбанк обещает рынку.

"Я бы не называл это "прогнозом сильного тенге". Скорее речь идет о достаточно управляемом курсе при жесткой денежной политике, высокой экспортной выручке и сохраняющемся спросе на тенговые активы". Арсен Темирбаев

Крепкий тенге снижает инфляцию, но не решает проблему

Более сильная национальная валюта способна снизить давление со стороны импортных цен. Чем дешевле доллар, тем меньше в тенговом выражении обходятся импортные товары и компоненты.

Но прогноз по инфляции показывает, что одного курса для решения проблемы роста цен недостаточно.

На 2026 год аналитики сохранили прогноз инфляции на уровне 10%. На 2027 год его повысили с 7,8% до 8,5%, а на 2028 год – с 6,8% до 7%. Арсен Темирбаев обращает внимание именно на это расхождение.

"Прогноз инфляции на 2027 год вырос с 7,8% до 8,5%, хотя ожидания по курсу тенге, наоборот, улучшились. То есть аналитики не рассчитывают решить инфляционную проблему одним укреплением национальной валюты". Арсен Темирбаев

Прогноз по стоимости нефти снижен

Улучшение ожиданий по тенге нельзя объяснить резким ростом нефтяных цен.

Среднюю цену Brent на 2026 год аналитики даже немного снизили – с 84,6 до 82,7 доллара за баррель. На 2027 год прогноз сохранился на уровне 75 долларов, а на 2028 год вырос с 71,8 до 73,7 доллара.

Экспорт товаров и услуг в 2026 году ожидается на уровне 95 млрд долларов, в 2027-м – 93,6 млрд, в 2028-м – 97 млрд долларов.

Для тенге это остается важным фактором: экспортная выручка формирует предложение иностранной валюты на внутреннем рынке.

Ставка будет снижаться, ВВП – тоже

Прогноз базовой ставки на конец 2026 года не изменился – 16% годовых. На конец 2027 года аналитики теперь ожидают 13% против 12,8% ранее. На конец 2028 года прогноз немного снизился – с 10,6% до 10,5%. Нейтральную базовую ставку аналитики оценивают в 9% против прежних 9,8%.

Отметим, что высокая ставка поддерживает привлекательность тенговых инструментов и спрос на национальную валюту. Но по мере ее снижения эта поддержка будет становиться слабее.

Прогноз роста ВВП Казахстана остался прежним: 4,8% в 2026 году, 4,6% в 2027-м и 4,3% в 2028-м. При этом оценка долгосрочного потенциального роста ВВП снизилась с 4,4% до 4,2%.

Экономист Руслан Султанов считает эту цифру более важной, чем само изменение прогноза по доллару.

"Именно этот показатель переводит дискуссию от вопроса "На сколько процентов растет экономика?" к вопросу "За счет чего она растет?". Руслан Султанов

Следующие данные опроса раскрывают эту мысль.

Прогноз по импорту товаров и услуг на 2026 год составляет 82,7 млрд долларов, на 2027-й – 85,2 млрд, на 2028-й – уже 90,7 млрд долларов. Последняя цифра особенно заметна: месяцем ранее аналитики ожидали импорт в 2028 году на уровне 87,7 млрд долларов.

Одновременно растет и экспорт. Но увеличение импорта показывает, что расширение внутреннего спроса будет сопровождаться значительным спросом на зарубежные товары.

Для потребителя крепкий тенге дает очевидный плюс – импорт становится относительно дешевле. Для экономики вопрос сложнее: если растущий спрос покрывается в основном за счет импортных товаров, деньги уходят иностранным производителям, а не стимулируют развитие собственного производства.

Руслан Султанов считает, что инвестиции должны приводить к росту производительности и внутреннего производства.

"Казахстану нужен рост, который повышает производительность, расширяет внутреннее производство, создает более сложные отрасли и увеличивает отдачу от инвестиций". Руслан Султанов

В новом прогнозе есть две разные истории. Первая – аналитики стали ожидать более крепкий тенге. Вторая – они одновременно повысили прогноз инфляции на 2027-2028 годы и немного снизили оценку потенциального роста экономики.

Поэтому устойчивость тенге в долгосрочной перспективе будет зависеть не только от ставки, нефти или текущего притока валюты. Важнее, сможет ли экономика увеличивать производство и производительность, не создавая дополнительного давления со стороны импорта и цен.

Ранее мы рассказали, как сильный тенге влияет на депозитный рынок Казахстана.