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Монета за 250 тысяч тенге: что хранит в коллекции нумизмат из Шымкента

Шымкент, нумизмат, монеты, хобби, увлечения, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:15 Фото: Zakon.kz/Лика Морозова
Нумизмат из Шымкента Борис Дауленов собирает современные казахстанские монеты с 2019 года. В его коллекции есть экземпляры стоимостью от нескольких сотен до 250 тысяч тенге. Zakon.kz узнал, какие из них особенно ценят коллекционеры и почему.

О своей любви к монетам и банкнотам нумизмат Борис Дауленов может говорить бесконечно. Для него это прежде всего увлечение, которое со временем превратилось в серьезное хобби. Все началось в 2019 году, когда Борис впервые увидел необычный тиын. Позже он показал монету знакомому коллекционеру, который сразу предложил отдать экземпляр ему. Но Борис решил поступить иначе: приобрел свой первый кляссер и начал собирать собственную коллекцию.

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"Хотел сначала отдать эту монету, но родители сказали: а может, попробуешь собрать эту серию сам? Для меня это прозвучало как вызов, и я начал искать эту копейку в разных исполнениях. Так мне попалась монета номиналом 50 тенге, посвященная 10-летию Конституции Казахстана. После этого я начал собирать и другие юбилейные тиыны. Кстати, а вы знаете, какие монеты нумизматы всегда хватают с восторгом? Это экземпляры с производственным браком, случайно попавшие в обращение. Например, монеты, у которых цифры отчеканены с двух сторон".Нумизмат Борис Дауленов
Шымкент, нумизмат, монеты, хобби, увлечения, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:15

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Именно эта монета в 50 тенге стала "открывателем" большой коллекции. Сегодня в папках шымкентского нумизмата сотни экземпляров, есть и отдельная папка с купюрами. Коллекционер поясняет, что давно сбился со счета, сколько у него богатства.

Шымкент, нумизмат, монеты, хобби, увлечения, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:15

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Самой недорогой и доступной в его коллекции является монета номиналом 100 тенге 2016 года. Она была выпущена в честь 150-летия со дня рождения Алихана Букейханова. Стоимость 110-тенгового экземпляра, хоть и звучит необычно и даже странно, – 400 тенге.

Шымкент, нумизмат, монеты, хобби, увлечения, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:15

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Коллекционер поясняет, что для него это не только дело для души, но и общение с такими же денежными собирателями, а еще отличный способ инвестирования.

Шымкент, нумизмат, монеты, хобби, увлечения, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:15

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"Сколько у меня монет, я не знаю, – не считал. Примерно 4-5 папок. Обычные тиыны, которые не в блистере, храню в фирменном альбоме. А монеты в блистере приходится хранить в деревянных ящичках, которые пришлось заказывать. Интересно наблюдать, как с каждым годом совершенствуются технологии чеканки, как ту или иную идею можно воплотить в изображении на монете. Кроме того, коллекционирование – это еще и инвестиция в будущее, своего рода подушка безопасности".Нумизмат Борис Дауленов

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К своей драгоценной коллекции Борис относится со всей присущей ему педантичностью. Поделился он и размышлениями о том, как некоторые монеты недооценивают даже сами коллекционеры. Например, блестящая "Аю" из серии "Культовые животные – тотемы кочевников" была выпущена в небольшом тираже, ее стоимость сегодня составляет 25 000 тенге. Есть у Бориса монеты дороже, но для него "Аю" – одна из любимых и важных.

Шымкент, нумизмат, монеты, хобби, увлечения, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:15

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Шымкент, нумизмат, монеты, хобби, увлечения, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:15

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"Серия посвящена животным, занимавшим особое место в культуре и мировоззрении тюркоязычных народов. Она отражает древние представления кочевников о природе, окружающем мире и неразрывной связи человека с ним. В традиционных верованиях тотемами считались животные, которых воспринимали как покровителей и хранителей рода или племени, а иногда и как их прародителей. Их образы на протяжении веков занимали важное место в духовной культуре и символике кочевых народов. Поэтому коллекционирование денежных знаков – это не только ажиотаж и спортивный интерес, но и история родного края".Нумизмат Борис Дауленов
Шымкент, нумизмат, монеты, хобби, увлечения, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:15

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

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К слову, приобрести интересную монету – тот еще квест. Ради желанного экземпляра коллекционеры встают с самого утра и ждут открытия продаж в Нацбанке. Кроме того, у нумизматов есть множество чатов в мессенджерах, где они делятся находками, обмениваются и следят за новинками. Порой обмены бывают весьма необычными: за один редкий и особенно нужный экземпляр коллекционеру приходится отдавать сразу два металлических дензнака.

Шымкент, нумизмат, монеты, хобби, увлечения, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:15

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"Были времена, когда мы стояли в специальной очереди, чтобы купить монеты. Иногда занимали ее еще с самого вечера и проводили перекличку, чтобы проверить, действительно ли человек присутствует. А утром после открытия кассы по очереди покупали. Много было случаев, когда на всех, кто занял очередь, не хватало. А сейчас уже четыре года мы покупаем их через сайт Нацбанка".Нумизмат Борис Дауленов
Шымкент, нумизмат, монеты, хобби, увлечения, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:15

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Пополнению в рядах нумизматов сами коллекционеры всегда искренне рады. По словам Бориса, появление нового увлеченного человека означает, что становится больше тех, с кем можно обсудить дизайн монет, материалы, из которых они изготовлены, их историю и возможную ценность. Начинающим коллекционерам и тем, кто прямо сейчас держит в руках необычную монету, Борис дал свой "финансовый" совет.

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"Рекомендовал бы тем, кто решил начать собирать казахстанские монеты, начинать с самых дешевых. К ним относится серия "Личности" – большая часть монет из нее стоит от 400 тенге. И если вы купили монету и хотите сохранить ее в том же качестве, в котором получили, лучше положить ее в зип-пакетик, если нет специальных листов или холдеров".Нумизмат Борис Дауленов
Шымкент, нумизмат, монеты, хобби, увлечения, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:15

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Шымкент, нумизмат, монеты, хобби, увлечения, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:15

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Самая дорогая монета в коллекции шымкентского коллекционера – это экземпляр "Байконуру 70 лет". Сейчас она стоит 250 тысяч тенге.

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Есть у нумизмата и отдельная папка с экземплярами, которыми он всегда готов пожертвовать ради новых, – обменять или продать, чтобы пополнить коллекцию. Но с той самой монетой, с которой когда-то началась его "денежная" история, Борис не расстанется ни за какую цену. Для него она давно перестала быть просто металлическим денежным знаком и стала тем самым ключиком, который открыл дверь в любимое увлечение.

И, пожалуй, именно в этом и заключается ценность коллекционирования: за номиналом и рыночной стоимостью каждой монеты скрываются история, память и личные открытия человека, который однажды решил присмотреться к обычной мелочи внимательнее.

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Лика Морозова
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