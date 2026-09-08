Как рост ВВП влияет на цены, зарплаты и кредиты – исследование обзора ЕАБР

Мы постоянно видим новости о росте ВВП, инвестициях, промышленности и других макроэкономических показателях. Но что все эти проценты меняют в обычной жизни? Zakon.kz попытался перевести сухие цифры обзора ЕАБР на понятный язык цен, зарплат, кредитов и курса тенге.

Евразийский банк развития (ЕАБР) регулярно выпускает макроэкономические обзоры, в которых оценивает состояние экономик региона и влияние внешних шоков. Сентябрьский выпуск особенно интересен для Казахстана: в нем показано, почему республика продолжает расти, причем не за счет увеличения нефтедобычи.

Мир получил "нефтяной удар"

В первом полугодии средняя цена Brent достигла 91 доллара за баррель, превысив уровень прошлого года на 27%. Для мировой экономики это удар по промышленности, транспорту и логистике – рост стоимости производства и доставки товаров. Кроме этого, выросли цены на бензин – до 40% в США и Европе, – говорится в обзоре.

Для Казахстана этот шок имеет двойственный эффект. Более дорогая нефть поддерживает экспортную выручку, но одновременно сокращение мировых поставок усиливает риски инфляции и ухудшения внешней конъюнктуры. Иными словами, страна находится на стороне экспортеров, но полностью от внешнего потрясения не защищена (подробнее – в нашем материале "Нефть подскочила почти до 100 долларов: как на этом выиграет бюджет Казахстана").

Когда рост важнее цифры

Вот с какими показателями, по мнению аналитиков ЕАБР, Казахстан находится сегодня.

За январь – июль 2026 года экономика страны выросла на 4,1% в годовом выражении. Но гораздо показательнее структура этого роста.

Несырьевой сектор увеличил выпуск на 5,4%, тогда как добыча нефти сократилась на 8,9%, до 53,2 млн тонн.

Быстрее экономики в целом росли строительство, обрабатывающая промышленность, транспорт и торговля. Строительство прибавило 15,3%, промышленное производство в обрабатывающем секторе – 9%, транспорт и складирование – 7,4%, торговля – 5,9%.

Еще один показатель, на который стоит смотреть вместе с ВВП, – инвестиции. За январь – июль вложения в основной капитал выросли на 7,7%, до 11,5 трлн тенге. При этом инвестиционная активность особенно заметна в отраслях, которые могут расширять экономику за пределами сырьевого сектора.

В обрабатывающей промышленности инвестиции выросли на 36,1%, в электроснабжении – на 57,7%, в информации и связи – на 71,8%. В добывающей промышленности они снизились на 3,3%.

ЕАБР также отмечает увеличение банковского финансирования инвестиций. За счет кредитов банков профинансировано 643,7 млрд тенге капитальных вложений, или 5,6% их общего объема против 3,5% годом ранее.

Что это может означать для зарплат? Главный эффект нынешней динамики для рынка труда – не обещание прибавки "абсолютно всем", а расширение экономической базы, в которой появляются новые проекты, рабочие места и спрос на квалифицированных сотрудников.

Инфляция отступает, цены успокаиваются

Гораздо быстрее макроэкономический результат ощущается через стоимость товаров. В августе 2026 года годовая инфляция составила 9,8% против 12,3% в конце прошлого года. Одновременно инфляционные ожидания населения снизились с 13,4% в июне до 12,1% в июле. Продовольствие за год подорожало на 9,5%, непродовольственные товары – на 11,4%, услуги – на 8,9%.

ЕАБР ожидает, что к концу 2026 года инфляция составит около 9,7%.

Дополнительную защиту от импортной инфляции дает крепкий тенге. С начала года тенге укрепился к доллару на 8,5%. Средний курс в августе составлял около 465 тенге за доллар. Это особенно важно для техники, автомобилей, лекарств, оборудования и других категорий с высокой импортной составляющей.

Бюджет поддерживает спрос

Еще один источник устойчивости – государственные расходы. За январь – июль доходы бюджета выросли на 4,7%, до 17,1 трлн тенге. Расходы увеличились на 12%, до 19,5 трлн тенге. Дефицит составил 3,1 трлн тенге, или 1,7% ВВП.

Рост расходов связан в том числе с пенсиями, пособиями и трансфертами регионам. Одновременно государственные расходы поддерживают спрос в экономике.

Для бизнеса это означает больше заказов и финансирования проектов, для населения – сохранение государственных выплат и спроса со стороны экономики.

Есть еще "причины прочности", на которые обращают внимание аналитики, и они не связаны с нефтью. Государственный долг РК в среднем за 2023-2025 годы составлял 24% ВВП. На 1 августа международные резервы НБРК достигли 63,3 млрд долларов, валютные активы Нацфонда – 66 млрд долларов.

Для сравнения: исследование ЕАБР отмечает, что средний государственный долг четырех стран категории А – Малайзии, Хорватии, Чили и Польши – составлял 55,9% ВВП.

Когда рост ВВП действительно улучшает жизнь

На фоне глобального энергетического шока экономика Казахстана сохраняет рост сразу по нескольким направлениям. Высокая цена нефти поддерживает экспортную выручку, несырьевой сектор растет быстрее общей экономики, инвестиции расширяются, а укрепление тенге помогает сдерживать импортную инфляцию.

Но экономическая устойчивость и рост благосостояния населения – не одно и то же. Главный результат, который сейчас можно увидеть в данных ЕАБР, – не резкое улучшение жизни, а то, что внешний шок не повлиял на страну.

У Казахстана есть резервы, экспортная выручка, растущий несырьевой сектор и инвестиционная активность. Это и есть тот запас прочности, который позволяет экономике проходить сложный период без более тяжелых последствий для населения.

Вообще же мировой опыт показывает, что устойчивый рост экономики со временем заметно меняет качество жизни.

Южная Корея за 1980-2024 годы увеличивала реальный ВВП в среднем на 5,6% в год. За десятилетия страна прошла путь от сравнительно бедной экономики к высокодоходной: ВНД на душу населения вырос с 67 долларов в начале 1950-х до 36 624 долларов в 2024 году. Экономический рывок сопровождался развитием образования, инфраструктуры и технологий.

Еще масштабнее этот эффект проявился в Китае. После начала реформ и открытости в 1978 году ВВП Китая рос в среднем более чем на 9% в год, отмечает Всемирный банк. Одновременно быстро увеличивались доходы населения.

По данным Национального бюро статистики Китая, среднедушевой располагаемый доход городских жителей вырос с 343 юаней в 1978 году до 54 188 юаней в 2024 году, а сельских – с 134 до 23 119 юаней.

Изменения затронули и структуру потребления. Если в 1978 году продукты питания занимали 57,5% потребительских расходов городских жителей и 67,7% сельских, то к 2024 году доля расходов на питание в среднем по стране снизилась до 29,8%. Одновременно выросли расходы на транспорт и связь, образование, культуру и отдых, медицинские услуги.

То есть сам по себе рост ВВП не кладет деньги человеку в карман, но длительный и устойчивый экономический рост способен постепенно превратиться в более высокие доходы, больше рабочих мест и лучшее качество государственных услуг.

Что такое ЕАБР

Евразийский банк развития (ЕАБР) был создан в 2006 году. Сейчас его государствами-участниками являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Банк финансирует крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты в странах региона, а также выпускает макроэкономические исследования.

Уставный капитал ЕАБР составляет 8,5 млрд долларов, накопленный инвестиционный портфель – 22,1 млрд долларов. На конец июня 2026 года в нем было 348 проектов.

В рамках стратегии 2022-2026 годов ЕАБР реализует три крупных мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас" и "Евразийская товаропроводящая сеть". Штаб-квартира банка находится в Алматы.

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