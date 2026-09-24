Мир входит в полосу высокой инфляции: что это значит для Казахстана

Глобальная экономика в 2027 году столкнется с ростом старых проблем и появлением новых. Топливо и продукты подорожают еще сильнее, вырастет стоимость кредитов и ухудшатся условия для бизнеса. Так сказано в отчете Организации экономического сотрудничества и развития, сообщает Zakon.kz.

Экономика еще держится, но катится вниз

В сентябрьском документе ОЭСР под мрачным названием "Устойчивость перед лицом череды потрясений" (Weathering Successive Shocks) эксперты ожидают роста мировой экономики на 2,9% в 2026 году и 3% в 2027-м. При этом подчеркивается: в первой половине 2026 года темпы роста замедлились до 2,6% по сравнению с 3,6% во второй половине 2025 года.

Главным новым ударом по планетарной экономической структуре ОЭСР считает конфликт на Ближнем Востоке. Сокращение добычи и экспорта энергоносителей из стран Персидского залива привело к росту цен на нефть и газ, а это сразу отражается на потребительских ценах и себестоимости бизнеса.

При этом мировая экономика пока оказалась устойчивее ожидаемого. Часть негативного эффекта компенсируют инвестиции и производство, связанные с развитием искусственного интеллекта.

"Сильный рост таких инвестиций поддерживает строительство дата-центров, производство оборудования и международную торговлю". ОЭСР

Главная проблема – энергия

ОЭСР предупреждает, что ситуация на энергетическом рынке угрожающая. Цены на нефть и газ после некоторого снижения летом снова начали расти из-за новых перебоев с добычей и экспортом в странах Персидского залива.

"Запасы газа в Европе находятся на самом низком для этого времени года уровне более чем за 15 лет. Мировые наблюдаемые запасы нефти в августе были примерно на 507 млн баррелей ниже, чем в феврале. При этом стратегический нефтяной резерв США сократился до минимального уровня с 1982 года". ОЭСР

В базовом сценарии ОЭСР предполагает, что перебои со временем ослабнут. Тогда цена нефти Brent может достигнуть в четвертом квартале 2026 года в среднем 105 долларов за баррель, а затем снизиться примерно до 85 долларов в 2027 году.

Что будет, если энергия останется дорогой?

ОЭСР специально рассчитала и такой сценарий. В этом случае в 2027 году нефть будет примерно на 24%, а газ – на 31% дороже, чем предполагает базовый прогноз. Одновременно фондовые рынки могут снизиться на 15% и выше. Мировой экономический рост окажется на 0,7 процентного пункта ниже, а глобальная потребительская инфляция – на 1,1 п.п. выше базового сценария.

Еще один важный вывод отчета связан с процентными ставками.

Доходности долгосрочных государственных облигаций в большинстве крупных развитых экономик поднялись до максимальных уровней за 15 лет. Авторы связывают это с растущими опасениями относительно государственных долгов, увеличением объема заимствований и крупными выпусками корпоративных облигаций компаниями, связанными с искусственным интеллектом.

"Высокая доходность государственных облигаций повышает стоимость заимствований для государства и бизнеса и в конечном счете влияет на стоимость кредитов для экономик". ОЭСР

Около трети центральных банков уже повысили ставки. Организация также ожидает еще одного повышения ставки Федеральной резервной системой США в четвертом квартале 2026 года - диапазон может составить 4-4,25% и сохраниться на этом уровне в 2027 году.

ИИ как надежда и угроза

Искусственный интеллект стал одной из главных причин, по которым мировая экономика пока выдерживает энергетический удар. Инвестиции в дата-центры, их оборудование и производство, поддерживают экономический рост в США и ряде азиатских стран.

Но одновременно ОЭСР указывает на обратную сторону этого бума.

"Оценки технологических компаний предполагают быстрый рост их прибыли в ближайшие годы. Но, если реальные финансовые результаты окажутся слабее ожиданий, рынки начнут пересматривать стоимость таких компаний. Это способно ударить по инвестициям и деловой активности". ОЭСР

Дополнительную угрозу создает растущее использование заемных средств ИИ-компаниями. Организация также предупреждает о возможных ограничениях со стороны энергетической инфраструктуры: для дальнейшего расширения вычислительных мощностей нужны большие объемы электроэнергии.

Насколько подорожает еда?

ОЭСР приводит оценку Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), согласно которой вероятность очень сильного явления Эль-Ниньо (периодического потепления поверхностных вод в центральной и восточной части экваториальной части Тихого океана, меняющего погоду в разных регионах мира) в октябре-декабре 2026 года составляет 95% (подробнее – в нашем материале "Засухи, наводнения и жара: чем грозит миру очень сильное Эль-Ниньо в 2026-2027 годах".)

Сильный Эль-Ниньо может ухудшить условия для сельского хозяйства в Австралии, Индии, Индонезии и других странах. Это способно сократить производство отдельных сельскохозяйственных культур и повысить мировые цены на продовольствие.

"При сильном Эль-Ниньо рост мировых цен на продукты питания способен продолжаться до двух лет. Дополнительным фактором риска остаются перебои с поставками удобрений из стран Персидского залива". ОЭСР

Отдельно в обзоре выделен Китай. ОЭСР ожидает, что его рост замедлится с 4,5% в 2026 году до 4,2% в 2027 году. При этом Китай продолжает получать поддержку от технологического производства и экспорта, однако снижение покупательной способности и замедление инвестиций будут сдерживать его рост. Для мировой экономики это означает, что один из крупнейших центров спроса будет расти медленнее, чем раньше.

Одним словом, мировая экономика смягчила энергетический шок за счет запасов, бюджетов и ИИ-инвестиций, но все три ресурса сейчас одновременно истощаются, – так комментирует отчет ОЭСР экономист Руслан Султанов.

"Следующий этап будет определяться ценой капитала и продовольствия, а асимметрия рисков означает, что потери от затяжного конфликта в несколько раз превышают выигрыш от быстрого урегулирования". Руслан Султанов

В такой среде устойчивость экономики задают адресная поддержка вместо ценового регулирования, гибкость рынков и сбалансированные бюджеты, способные выдержать следующий шок, – полагает эксперт.

Что все это может значить для Казахстана

В самом прогнозе ОЭСР Казахстан отдельно не рассматривается, поэтому возможные последствия для нашей экономики мы сопоставим с ее текущими показателями.

Вот только два очевидных последствия.

Нефть остается главным источником внешней валютной выручки. В январе-июле 2026 года Казахстан экспортировал товаров на 50,9 млрд долларов, причем на сырую нефть и сырые нефтепродукты пришлось 48,2% всего экспорта. Поэтому сохранение высоких мировых цен на нефть способно поддерживать экспортные доходы Казахстана.

Для государственной казны цена нефти также имеет прямое значение. В 2026 году расходы республиканского бюджета запланированы на уровне 27,8 трлн тенге, а гарантированный трансферт из Национального фонда составляет 2,77 трлн тенге. На 1 июля из этой суммы в бюджет уже было перечислено 1,86 трлн тенге.

Это означает, что затяжной мировой энергетический кризис может дать Казахстану дополнительную поддержку через нефтяные доходы, но одновременно, за счет роста мировых цен, повысить внутренние инфляционные риски и усложнить задачу по дальнейшему снижению стоимости денег.

Есть и внешний торговый риск. Китай обеспечил 18% экспорта Казахстана в январе-июле 2026 года. ОЭСР ожидает замедления китайской экономики с 4,5% в 2026 году до 4,2% в 2027-м. Для Казахстана это означает потенциально более слабый внешний спрос со стороны одного из крупнейших торговых партнеров.

Ранее мы рассказали, почему Казахстан часто прибегает к международным займам.