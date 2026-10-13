Доллар потерял 60 тенге, но готовит сюрприз: чего ждать казахстанцам от валютного курса

Тенге входит в конец 2026 года как одна из самых укрепившихся валют мира к доллару США. Однако в октябре стала заметна интересная тенденция: дорогая нефть уже не гарантирует национальной валюте однозначно устойчивого укрепления, сообщает Zakon.kz.

Семь тенге туда, семь обратно

Наиболее показательными в этом плане стали последние 10 дней – с 5 по 13 октября. Так, в прошлый понедельник средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составлял 454,98 тенге, к среде снизился на 7 с лишним тенге до отметки 447,14, а в пятницу вновь поднялся на те же 7 тенге до 453,93.

Примечательно, что столь резкие колебания сопровождались последовательным сокращением объемов торгов. Если в понедельник на KASE заключили валютные сделки на 645,15 млн долларов, то к пятнице оборот снизился до 421,26 млн долларов. Падение составило почти 35%. Всего за пять торговых дней через биржу прошло около 2,47 млрд долларов.

В начале новой недели тенге вновь перешел в наступление. По итогам торгов 12 октября средневзвешенный курс составил 451,31 тенге за доллар, снизившись на 2,62 тенге относительно пятницы.

Однако недельные скачки – лишь небольшая часть общей картины. График KASE показывает, что с начала 2026 года доллар опустился с 510 до 450 тенге.

За это время американская валюта потеряла около 11% стоимости, хотя несколько раз пыталась отыграть падение. Особенно заметным был июньский подъем почти до 490 тенге, после которого тенге вновь начал укрепляться.

Получается любопытная ситуация: доллар дешевеет на протяжении большей части года, но движение происходит скачками. И даже традиционно благоприятные для Казахстана внешние условия не всегда помогают тенге удерживать завоеванные позиции.

Нефть дорожает, но доллар не сдается

Всю прошлую неделю нефть Brent торговалась дороже 100 долларов за баррель. В четверг котировки достигали 104,28 доллара на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива и перебоев добычи в Мексиканском заливе. К пятнице цена скорректировалась до 102,71 доллара, но сегодня вновь пошла вверх до уровня 105,2-105,5 доллара.

Для Казахстана, значительная часть экспортных доходов которого связана с нефтью, столь высокие цены обычно создают благоприятные условия. Но на валютном рынке происходило обратное: доллар сделал кратковременный скачок на 7 тенге.

Экономист Руслан Султанов обращает внимание на противоречивость внешнего фона.

"Высокие нефтяные цены поддерживали экспортные условия Казахстана, тогда как сильный мировой доллар и ослабление рубля формировали менее благоприятную валютную среду". Руслан Султанов

Действительно, индекс доллара DXY, отражающий его стоимость относительно корзины шести ведущих мировых валют (евро, японская иена, британский фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона, швейцарский франк), удерживается на отметке 102,2.

Для тенге это означает столкновение разнонаправленных факторов. Дорогая нефть улучшает экспортные условия, но укрепление американской валюты на мировых рынках способно повышать спрос на доллар. Дополнительное влияние оказывают региональные валюты и операции участников внутреннего рынка.

"Неделя показала пределы влияния нефтяного фактора на краткосрочный курс тенге. Даже при Brent выше 100 долларов национальная валюта может терять позиции, если другие рыночные факторы действуют в противоположном направлении". Руслан Султанов

Кто продает доллары и кто их покупает

На внутреннем валютном рынке действуют собственные механизмы, способные поддерживать тенге независимо от краткосрочных колебаний нефти.

Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) связывают восстановление позиций национальной валюты с несколькими источниками предложения долларов.

"Нацвалюта активно отыгрывает понесенные ранее потери против доллара США на фоне сохраняющихся продаж инвалюты в рамках операций НБРК, конвертации валютной выручки экспортерами, а также фиксации прибыли отдельными участниками рынка". АФК

В частности, на IV квартал 2026 года регулятор предусмотрел продажи валюты на сумму, эквивалентную 907 млрд тенге, в рамках зеркалирования операций по покупке золота. Этот механизм позволяет компенсировать влияние приобретения драгоценного металла на объем тенговой ликвидности.

Однако предложение валюты – только одна сторона рынка. Спрос на доллары может возрастать из-за корпоративных платежей по импортным контрактам, особенно в преддверии сезонного оживления потребительского рынка. Дополнительная потребность в иностранной валюте возникает у компаний при погашении внешних долгов.

Поэтому даже значительные продажи долларов не гарантируют непрерывного укрепления тенге: многое зависит от того, насколько активно валюту покупают другие участники торгов.

Доллар по 454 или по 445?

Как поведет себя американская валюта в ближайшие недели, пытаются рассчитать и математические модели. Причем их оценки заметно различаются.

Один из таких инструментов предлагает аналитический сервис Apecon. Модель основана на математических методах экстраполяции с учетом цикличности и волатильности. Проще говоря, она изучает предыдущие изменения курса, учитывает повторяющиеся закономерности и размах колебаний, а затем рассчитывает возможную дальнейшую траекторию.

В опубликованном прогнозе на 20 октября ориентир составляет 451 тенге за доллар при возможном диапазоне от 444 до 458 тенге. К концу октября модель предполагает снижение до 444 тенге.

Это не означает, что доллар будет дешеветь ежедневно. Например, на 15-16 октября система рассчитывает курс около 455 тенге. Следовательно, даже при общем прогнозе укрепления тенге модель допускает заметные промежуточные колебания.

Другой подход использует международная аналитическая платформа Trading Economics. Ее макроэкономическая модель предполагает курс около 445 тенге к концу четвертого квартала 2026 года. Это также ниже нынешних значений, но подобные расчеты основаны на собственных предпосылках платформы и могут меняться по мере поступления новой информации.

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