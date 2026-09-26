Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 сентября
Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 26 сентября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 441,88 тенге; евро – 503,61 тенге; российский рубль – 5,24 тенге; китайский юань – 65,83 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
439,04 тенге на покупку, 446,04 тенге на продажу.
Курс евро:
500 тенге на покупку, 510 тенге на продажу.
Курс рубля:
5 тенге на покупку, 5,2 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
441,83 тенге на покупку, 443,99 тенге на продажу.
Курс евро:
502,86 тенге на покупку, 507,92 тенге на продажу.
Курс рубля:
5 тенге на покупку, 5,12 тенге на продажу.
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