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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 11:08 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 26 сентября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 441,88 тенге; евро – 503,61 тенге; российский рубль – 5,24 тенге; китайский юань – 65,83 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

439,04 тенге на покупку, 446,04 тенге на продажу.

Курс евро:

500 тенге на покупку, 510 тенге на продажу.

Курс рубля:

5 тенге на покупку, 5,2 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

441,83 тенге на покупку, 443,99 тенге на продажу.

Курс евро:

502,86 тенге на покупку, 507,92 тенге на продажу.

Курс рубля:

5 тенге на покупку, 5,12 тенге на продажу.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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