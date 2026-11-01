Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 ноября

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 ноября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 453,77 тенге; евро – 507,63 тенге; российский рубль – 5,64 тенге; китайский юань – 68,21 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 450 тенге на покупку, 457 тенге на продажу. Курс евро: 502 тенге на покупку, 512 тенге на продажу. Курс рубля: 5,3 тенге на покупку, 5,5 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 452,97 тенге на покупку, 454,87 тенге на продажу. Курс евро: 503,96 тенге на покупку, 508,16 тенге на продажу. Курс рубля: 5,35 тенге на покупку, 5,46 тенге на продажу. Материал по теме Продукты подорожают на 18%: Всемирный банк предупредил о риске продовольственного кризиса Как банки могут направить больше инвестиционных кредитов в бизнес, рассказал ранее финансист.

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