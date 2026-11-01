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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 ноября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 11:07 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 ноября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 453,77 тенге; евро – 507,63 тенге; российский рубль – 5,64 тенге; китайский юань – 68,21 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

450 тенге на покупку, 457 тенге на продажу.

Курс евро:

502 тенге на покупку, 512 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,3 тенге на покупку, 5,5 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

452,97 тенге на покупку, 454,87 тенге на продажу.

Курс евро:

503,96 тенге на покупку, 508,16 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,35 тенге на покупку, 5,46 тенге на продажу.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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