Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 ноября
По состоянию на 1 ноября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 453,77 тенге; евро – 507,63 тенге; российский рубль – 5,64 тенге; китайский юань – 68,21 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
450 тенге на покупку, 457 тенге на продажу.
Курс евро:
502 тенге на покупку, 512 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,3 тенге на покупку, 5,5 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
452,97 тенге на покупку, 454,87 тенге на продажу.
Курс евро:
503,96 тенге на покупку, 508,16 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,35 тенге на покупку, 5,46 тенге на продажу.
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